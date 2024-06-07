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07/06/2024

有錢人特質 | 日本財經作家分析富豪生活習慣！42%有錢人愛穿這個貼地時裝品牌！富豪眼中時間唔係金錢？願意花錢在哪裏？

#運動 #理財 #生活習慣 #旅行 #人際關係 #Uniqlo #富豪 #Pantry熱話 #日本 #LIMO
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Text: Kennis Wong

　　大家對有錢人的印象是怎樣？滿身名牌？享受高級晚餐？但只愛「獨食」，不愛分享十分吝嗇？日媒《LIMO》報道，曾從事銀行行業10年的財經作家椿慧理，觀察很多持「黑卡」的富豪生活習慣，發現4個共通特徵，他們的生活可能比大家想像中平淡！立即看看是不是你眼中的富有生活日常？

 

生活習慣一：健康就是金錢！保持運動習慣管理好身體

 

　　俗語有話：「時間就是金錢」，有錢人未必這樣想，他們相信沒有健康的體魄很難管理好自己的事業！他們有「身體是資本」的概念，平日注重睡眠質素、健康及飲食習慣等等。他們會經常運動，可以保持健康之餘，還可以減壓，可見他們覺得做好對身體的「自我投資」才是長期成功的秘訣！當鍛鍊好身體，在生理及心理上都有助更有效率地工作。

 

（圖片來源：Envato）

 

生活習慣二：不追求潮流！日本富豪最愛哪個「平民」時裝品牌？

 

　　滿身名牌可能是大家對富裕人家的既定印象，但調查顯示42.1%的富有人士會選擇穿著平價品牌UNIQLO！比起奢侈品的Logo標誌，他們更著重衣物的實用性及舒適度。可見很多富豪為人「貼地」，下次到平價服裝店選購衣服時，分分鐘隔離就是一個富翁！

 

（圖片來源：Envato）

 

生活習慣三：重視人際關係！常有同學聚會、請員工去旅行？

 

　　富有人士生活日理萬機，吃飯的時間都沒有，必定沒有社交生活，不能和朋友聚會？但富翁們往往重視人與人的連結，他們周不時會與舊同學相聚，又或者和家人去旅行維繫家庭關係！有些老闆對員工更猶如自己的親朋好友般，會定期帶他們組織員工旅行，他們相信重視人際關係，有助他們的事業，以及擴闊社交網絡。

 

（圖片來源：Envato）

 

生活習慣四：不吝嗇為他人花錢！

 

　　懂得守財才會發達？不完全正確！很多富翁對自己的花費十分謹慎，但很願意花錢在他人身上，例如包辦家人旅費，或者捐款幫助有需要人士。令到身邊人感到幸福，同時亦增加他們的滿足感！

 

（圖片來源：Envato）

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