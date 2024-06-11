Apple最新WWDC 2024懶人包！8大必睇重點：iOS 18超多新功能、ChatGPT加入Siri、AI唔會出現私隱問題？

Apple開發者大會 WWDC 2024在香港時間 6 月 11 日凌晨舉行，今次為大家揀選了當中的8大重點，整合成Apple WWDC懶人包，讓大家更易了解今次的發布會又有甚麼新突破！

Apple WWDC重點│1.AI Writing Tools：書寫Email！不同風格文字適合不同場合，仲可以Check文法

相信大家今次WWDC 2024 蘋果開發者大會的焦點都會在iOS 18的AI(Apple Intelligence)上，今次蘋果AI功能將會結合不同的功能，令到生活更便利。第一樣當然是幫到打工仔忙的「Writing Tools」。大家可以用「Writing Tools」寫Email，當中會有「Rewrite」及「Proofread」等功能，前者可以提供不同風格文字適合不同場合，後者則可以為大家Check文法、詞彙等。最後，「Summarize」功能更可以將內容概括成容易理解的段落、重點條列、表格或清單。而AI更可以為你整理未讀的電子郵件，自動判定其重要性，真的很方便！

Apple WWDC重點│2.Siri整合Chatgpt：與開發商OpenAI合作可以用ChatGPT

雖然現時Siri已經十分實用，但今次蘋果宣佈新版本Siri將允許通過，與開發商OpenAI的合作來使用ChatGPT。大家就可以得到得多、更完善的答案！

Apple WWDC重點│3. AI Genmoji創作專屬於表情符號

大家可以用蘋果AI功能去創作Genmoji，只要打一句就會根據你的要求設計Genmoji，Genmoji可以當作表情符號及貼圖使用，超級好玩！

Apple WWDC重點│4.AI修圖去背景途人超方便

愛拍照的朋友，這個將會有的新功能有機會超適合你。平時去景點拍照，少不免背景都會出現其他途人，而Apple的AI修圖功能就可以幫你修走途人，超方便！

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