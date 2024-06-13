  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watches & ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

13/06/2024

退休理財 | 滙豐公布最新退休策劃指標！二人家庭基本生活至少$1.4萬！去旅行、過豐盛生活要幾多萬元？即睇4大生活方式支出

#打工仔 #Pantry熱話 #退休 #老人 #生活百科 #滙豐 #退休生活
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　大家有想過自己的退休生活要怎樣嗎？為了減少對退休開支的煩惱，很多人都會提早計劃自己的退休生活。滙豐每季都會公布滙豐退休策劃指標，讓大家可以參考退休後每月所需的預算開支。即睇最新的滙豐退休策劃指標！

 

　　滙豐每季都會公布滙豐退休策劃指標，這指標是委聘澳洲退休基金協會進行研究及分析，就在港享受基本、簡約、舒適或豐盛退休4種生活方式，為每月所需的預算開支金額定下參考指標。近日，就公布了滙豐退休策劃指標2024年第二季，即睇退休後在港生活的實際所需資金要多少！

 

生活方式：基本

 

　　65-79歲人士以「基本」方式生活，維持基本生活，居於公共房屋的情況下，單身人士或二人的退休預算開支：

 

●　食物：單身人士$4,615、二人家庭$8,926

●　房屋：單身人士$1,875、二人家庭$2,230

●　水電媒：單身人士$475、二人家庭$600

●　消閒娛樂：單身人士$450、二人家庭$875

●　通訊：單身人士$220、二人家庭$285

●　交通：單身人士$200、二人家庭$310

●　家居用品及服務：單身人士$195、二人家庭$195

●　健康與美容：單身人士$155、二人家庭$330

●　服飾 ：單身人士$160、二人家庭$315

●　醫療 ：單身人士$95、二人家庭$205

 

　　80歲或以上人士以「基本」方式生活，維持基本生活，居於公共房屋的情況下，單身人士或二人的退休預算開支：

 

●　食物：單身人士$3,940、二人家庭$7,575

●　房屋：單身人士$1,665、二人家庭$1,980

●　水電媒：單身人士$510、二人家庭$655

●　消閒娛樂：單身人士$140、二人家庭$280

●　通訊：單身人士$220、二人家庭$285

●　交通：單身人士$325、二人家庭$500

●　家居用品及服務：單身人士$195、二人家庭$195

●　健康與美容：單身人士$165、二人家庭$320

●　服飾 ：單身人士$155、二人家庭$325

●　醫療 ：單身人士$420、二人家庭$880

 

　　可以看到，在「基本」方式生活的情況下，65-79歲單身人士每月用$8,440、二人家庭每月用$14,270；80歲或以上單身人士每月用$7,735、二人家庭每月用$12,995；當中食物為最大開支，其次是房屋。

 

圖片來源：Unsplash@Oxana Melis

 

生活方式：簡約

 

　　第二個生活方式是「簡約」，簡單地生活並居於私人物業、按揭已還清的情況下，65-79歲單身人士或二人的退休預算開支：

 

●　食物：單身人士$5,320、二人家庭$9,935

●　房屋：單身人士$3,810、二人家庭$3,810

●　通訊：單身人士$315、二人家庭$440

●　交通：單身人士$345、二人家庭$525

●　家居用品及服務：單身人士$325、二人家庭$345

●　健康與美容：單身人士$260、二人家庭$500

●　服飾 ：單身人士$385、二人家庭$770

●　醫療 ：單身人士$290、二人家庭$620

●　水電媒：單身人士$760、二人家庭$955

●　消閒娛樂：單身人士$1,090、二人家庭$1,775

 

 

　　80歲或以上以「簡約」生活方式下，單身人士或二人的退休預算開支：

 

●　食物：單身人士$4,720、二人家庭$8,620

●　房屋：單身人士$3,835、二人家庭$3,835

●　通訊：單身人士$310、二人家庭$435

●　交通：單身人士$560、二人家庭$855

●　家居用品及服務：單身人士$315、二人家庭$335

●　健康與美容：單身人士$260、二人家庭$525

●　服飾 ：單身人士$380、二人家庭$760

●　醫療 ：單身人士$1,260、二人家庭$2,580

●　水電媒：單身人士$850、二人家庭$1,050

●　消閒娛樂：單身人士$495、二人家庭$650

●　家務助理：單身人士$1,080、二人家庭$,1080

 

 

　　在「簡約」方式生活的情況下，65-79歲單身人士每月用$12,900、二人家庭每月用$19,675；80歲或以上單身人士每月用$14,065、二人家庭每月用$20,715；當中食物為最大開支，其次是房屋。而80歲或以上人士更會請家務助理，每月支出為$1,080。

 

滙豐退休策劃指標詳情按此

 

下一頁：睇埋舒適、豐盛生活退休開支

 

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #Pantry熱話 #退休 #老人 #生活百科 #滙豐 #退休生活
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

美國退化成大清帝國？

14/06/2024 08:00

大國博弈

hot talk 1點鐘｜港股下半年投資部署 | 金價上周曾...

11/06/2024 12:09

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk