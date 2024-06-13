天文台發今年首個酷熱天氣警告！邊區最炎熱達34°C？預告呢幾日將狂風雷暴！即睇未來9日天氣預測

近日天氣時晴時雨，時涼時熱，真的很難捉摸！不過這種天氣還會維持一陣子，最新天文台預報指將會落足9日雨，而且愈來愈炎熱！大家除了要帶備雨具外，還要預備好消暑用品，提防中暑！現在立即看看天文台預報！

天文台天氣預報 ︳ 未來9天都落雨！下周初間中有陽光？

雖然最近下雨的時間少了，但有時晴天過後立即傾盆大雨，十分飄忽！天文台指一股活躍的西南氣流會在未來一兩日為華南帶來驟雨及狂風雷暴。預料高空反氣旋會在下週逐漸增強，華南沿岸天氣炎熱，天色大致良好。而同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。觀察未來9天天氣預報，平均氣溫介乎27至32°C，踏入初夏，加上間中下雨，天氣會變得更焗促，大家記得做好防中暑措施及多喝水！

（圖片來源：香港天文台）

（圖片來源：香港天文台）

香港九天天氣預報：

● 6月14日（五）：大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。氣溫27至31 °C；相對濕度75至95%

● 6月15日（六）：大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。氣溫27至31 °C；相對濕度75至95%

● 6月16日（日）：大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，下午部分時間有陽光及炎熱。氣溫28至32 °C；相對濕度75至95%

● 6月17日（一）：部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。氣溫28至32 °C；相對濕度70至90%

● 6月18日（二）：部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。氣溫28至32 °C；相對濕度70至90%

● 6月19日（三）：部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。氣溫28至32 °C；相對濕度70至90%

● 6月20日（四）：部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。氣溫28至32 °C；相對濕度70至90%

● 6月21日（五）：部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。氣溫28至32 °C；相對濕度70至90%

● 6月22日（六）：部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。氣溫28至32 °C；相對濕度70至90%

天文台天氣預報 ︳哪區最熱、氣溫直升至34 °C！

每日最高氣溫都達至30 °C以上，外出一下已經汗流浹背，天文台今日（13日）更發出今年首個酷熱天氣警告！按自動分區天氣預報所見，每日下午1至2時的氣溫最高，未來6月16日下午2時，天水圍、上水及打鼓嶺甚至高達34 °C！假如住在附近，記得多加留意身體狀況，以免中暑！

（圖片來源：香港天文台）