  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

19/06/2024

世界競爭力排名2024出爐！香港打入Top 5、亞洲這地方隔4年重回全球no.1？台灣超越韓國排第幾？附完整名單連結

#打工仔 #競爭力 #排名 #排行榜 #Pantry熱話 #經濟 #經濟體
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　現今社會甚麼都講競爭力，職場上缺少競爭力，真的很易被淘汰，而城市都不例外。近日，瑞士洛桑國際管理發展學院發布了《2024年世界競爭力年報》，當中香港榜上有名，即睇！

 

　　瑞士洛桑國際管理發展學院最近發布了《2024年世界競爭力年報》，對全球67個經濟體進行排名，當中更分了4個因素評定其競爭力，包括經濟表現、政府效率、營商效率和基礎建設。即睇香港今次排第幾？

 

2024世界競爭力排名

 

第1名：新加坡

第2名：瑞士

第3名：丹麥

第4名：愛爾蘭

第5名：香港

第6名：瑞典

第7名：阿聯酋

第8名：台灣

第9名：荷蘭

第10名：挪威

 

圖片來源：Unsplash@Zhu Hongzhi

 

　　在今次的2024世界競爭力排名中，第1名是新加坡，新加坡由上年的第4名升至今年的第一，而之前新加坡曾在2020年拿過第一名，所以今次又再回到第一的寶座；第二名是瑞士；而第三名則是丹麥。大家最關注的香港，在今次的排名中由上年的第7上升至今年第5，成功打入Top 5！香港的經濟表現、政府效率、營商效率和基礎建設排名分別為第11、第3、第7、第9名。其他上榜的亞洲地方有第8名的台灣、第14名的中國、第20名的韓國、第38名的日本等。

 

 

圖片來源：Unsplash@ Florian Wehde

 

即睇完整名單

 

【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #競爭力 #排名 #排行榜 #Pantry熱話 #經濟 #經濟體
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

美恐襲警告再起，塔吉克成關注焦點

20/06/2024 13:26

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk