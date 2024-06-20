全球最強護照排名Top 10公開！三甲位置大洗牌！亞洲這地方登no.1、香港不入頭45位！日本、中國護照表現如何？即睇完整名單

即將踏入下半年，大家今年去了幾多個地方旅行？大家習慣日韓台泰這些深受港人熱愛的旅遊熱點毋須簽證，但很多歐洲地區都需要在出發前申請簽證，相對麻煩！究竟全球哪一個方擁有「最強護照」，獲得最多免簽證數量？而香港特區護照又是否方便？即睇全球最強護照排行榜！

最強護照出自亞洲地區！大幅拋離其他地方？

全球簽證指南網站「VisaGuide.World」評估199個地區的護照的免簽證地區數量、電子旅行証、電子簽證等，得出目的地重要性評分後，公布最新全球最強護照排行榜！去年奪冠的西班牙護照以106個免簽證，只獲得90.48分，位列第3名。在這之上的有意大利，以一個免簽證地區之差，並綜合其他方面，位居第二，總分90.49分。至於今年的最強護照就是出自於去年只得第2位的新加坡！以159個免簽證地區等成績穩坐首位，以91.15分大幅拋離其他地方。至於上年第3名的德國大跌至第19位，三甲位置大洗牌！

（圖片來源：Envato）

香港特區護照稍微退步？日韓、內地護照表現如何？

Top 10除了新加坡護照外，就不見其他亞洲地區的蹤影！亞洲第二強護照已是第13位的日本護照，擁有143個免簽證地區，總分89.55分。而韓國護照則以139個免簽證地區排列第31位。

雖然大家手持香港特區護照看起來很方便，去很多個國家或地區都不用簽證，但原來宏觀全球，香港特區護照未算強，今年更比去年微跌一位，以135個免簽證地區排列第46位。至於中華人民共和國護照表現較為遜色，免簽證地區只得49個，排列第117位。

（圖片來源：Envato）

全球最強護照排名Top 10（免簽證地區數量）

1. 新加坡（159個）

2. 意大利（107個）

3. 西班牙（106個）

4. 法國（104個）

5. 匈牙利（100個）

6. 奧地利（104個）

7. 愛爾蘭（114個）

8. 荷蘭（107個）

9. 比利時（108個）

10. 瑞士（103個）