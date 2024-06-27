  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

27/06/2024

四電一腦7.1起更新計劃！新增2大免費上門回收電器！可回收雪櫃洗衣機容量增加？

#打工仔 #打印機 #洗衣機 #電腦 #電視機 #雪櫃 #冷氣機 #掃描器 #電器 #顯示器 #回收 #Pantry熱話 #環保 #四電一腦 #環保署
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　雖然垃圾徵費政策擱置，但全球都講求環保的情況下，實施多年的「四電一腦」計劃亦於7月1日更新回收內容，放寬回收電器的容量，以及擴大回收電器範圍等！即睇更新詳情，日後換電器需要回收亦更方便！

 

「四電一腦」計劃3大更新7.1起實施！可回收雪櫃、洗衣機容量擴大？

 

　　大家現時購買「四電一腦」新產品，即冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器時，法例要求銷售商須為大家排免費上門回收同類舊產品的服務。7月1日起，「四電一腦」計劃將有3大更新，包括雪櫃的最大容積將由現時的500公升增加至900公升，洗衣機的最大洗衣量則由現時的10公斤增加至15公斤、取消現時分發和銷售「四電一腦」產品必須提供循環再造標籤的規定。另外，獨立式乾衣機及抽濕機均被納入「四電一腦」計劃。換言之，日後除了購買現行計劃的電器外，購入獨立式乾衣機及抽濕機時，銷售商亦須免費上門回收舊電器！

 

（圖片來源：香港減廢網站）

 

「四電一腦」計劃3大更新

實施日期：7月1日起

更新內容：

●　雪櫃的最大容積將由現時的500公升增加至900公升，洗衣機的最大洗衣量則由現時的10公斤增加至15公斤

●　把獨立式乾衣機及抽濕機納入「四電一腦」計劃

●　取消現時分發和銷售「四電一腦」產品必須提供循環再造標籤的規定

「四電一腦」計劃詳情請按此

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #打印機 #洗衣機 #電腦 #電視機 #雪櫃 #冷氣機 #掃描器 #電器 #顯示器 #回收 #Pantry熱話 #環保 #四電一腦 #環保署
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk