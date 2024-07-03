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03/07/2024

手機異常發熱滾燙、充電慢？或是手機鋰電池老化！手機出現4個現象代表要更換電池以免著火

#打工仔 #生活百科 #電池 #Pantry熱話 #手機鋰電池 #換電池 #手機高溫 #手機過熱
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Text: Jane Law

　　對城市人而言，機不離手早已成為日常，然而手機使用及充電次數愈多，手機的鋰電池或鋰聚合物電池就愈容易出現老化。長此下去，除了會讓手機過熱，最壞的情況甚至有機會著火，引發火災！根據外媒《Android Police》報道，如果手機出現以下幾種明顯現象，就表示電池開始老化，要準備更換！

 

　　簡單而言，使用手機時，電池內的陽極會釋放鋰離子並移動到陰極，讓電子從電池中流出並供電。但即使沒有使用手機，電化學反應也一直在發生，意味電池無可避免地隨著時間而老化。

 

 

　　透過手機的內建應用程式，可以檢查電池最大容量狀態，幫助我們判斷電池的健康度，如果最大容量低於80%，又或出現以下4個現象，都代表你是時候更換電池了！

 

現象1：手機充電緩慢或無法充電

 

　　慢速充電意味熱量減少、電池退化，可先嘗試清潔充電線及充電口，若情況持續，則代表電池可能出現損壞。

 

現象2：手機在仍有電量時無故關閉或無法開啟

 

　　遇上手機電量顯示已滿，卻無法開啟的情況的話，這可能代表電池出現故障、且無法向手機供電。

 

 

現象3：手機過熱、異常高溫

 

　　手機過熱是電池內電化學反應出現故障的跡象，將降低電池效率。

 

現象4：電池膨脹或漏液

 

　　電池漏液可能會對手機內部組件造成損壞，甚至使手機資料遺失。若手機出現由電池膨脹引起的變形，則代表手機整個使用壽命期間經歷了多次充電週期，內部滯留的化學氣體無法排出。

 

　　以上情況具有高危險性，手機可能出現起火的情況，應馬上關閉手機電源，將設備存放在陰涼處，遠離接觸，並聯絡專業技術人員。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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