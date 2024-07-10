WhatsApp功能更新！5個改動方便群組通訊！增加群組視像通話人數至XX／改善降噪回音功能／停用連結預覽保私隱

WhatsApp今日（5日）宣佈未來幾星期將逐步推出通話功能更新，在語音通話、視訊通話和私隱度上均有提升！日常除了透過訊息對話，WhatsApp的通話功能同樣是使用者常用的功能之一，更新後用戶可享有更方便快捷的通話體驗，即了解以下幾項新功能！

(圖片來源：WhatsApp)

WhatsApp功能更新 | 1. 同時分享螢幕與音訊

更新後使用者分享螢幕的時候將會同步畫面與音訊，最適合想與朋友一同即時觀看影片的用戶！

WhatsApp功能更新 | 2. 增加群組視像通話人數上限

不論是桌上出版或手機應用程式，在任何裝置上，WhatsApp群組視像通話人數上限增加至32人！用戶不用再擔心人數限制，可以輕鬆一次與一大群朋友一起聊天。

WhatsApp功能更新 | 3. 清晰聚焦發言者的畫面

通話人數變多、擔心通話內容變得混亂？新加入的功能讓在進行群組視像通話時，正在發言的成員的視像畫面將會被聚焦及置於首位，方便識別。

WhatsApp功能更新 | 4. 改善降噪和回音消除功能

除了以上的新功能，是次更新亦包括進一步改善降噪和回音消除功能，讓用戶在嘈雜的環境都可以輕鬆通話。網路速度愈快，使用者便能享受更高視像通話畫面質素，即使使用較舊裝置或是網路訊號不佳的用戶,在更新後也能使用比以往清晰的語音品質！

(圖片來源:Envato)

WhatsApp功能更新 | 5. 停用連結預覽

以往用戶在WhatsApp中分享連結時，應用程式會自動生成網站的預覽，顯示出標題、描述和縮略圖等資料，但此過程將會令用戶的 IP 地址暴露給網站服務器；開啟「停用連結預覽」功能後，使用者的IP位址和位置資訊就能夠被更好地保護，減少被追蹤的風險。