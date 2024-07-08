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08/07/2024

冷氣 | 天氣酷熱！調低冷氣溫度未必更涼？用這Mode省電又降溫！夏天睡覺怕熱必學3招：瞓前2小時做一件事 / 仰睡易散熱

#打工仔 #天氣熱 #Pantry熱話 #冷氣 #夏天 #睡覺
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Text: Sammy Leung

　　這兩星期愈來愈熱，有時開著冷氣睡覺都會覺得熱，所以大家都會調低冷氣溫度！但調低冷氣溫度就一定更涼？有日本節目曾做一項測試，指做一個動作比調低冷氣溫度更涼。另外，今次會教3個秘技，讓大家在夏天睡覺更涼快！

 

　　天氣熱，很多人都會開冷氣，但是調低冷氣溫度就一定更涼？不！有日本節目曾做一項測試，在攝氏36度的房間中對比2組工作人員，一組把冷氣調至18℃；另一組把溫度設定在28℃並開最大風量。最後發現後者工作人員的體溫下降很較快，即是較涼！所以大家下次覺得熱時，可以先較大風量！

 

圖片來源：Envato

 

　　另外，台灣電力公司都曾提醒，開冷氣又怕用電增加傷荷包的話，可以將溫度設定26至28度及開電風扇，這樣就可以幫助室內空氣循環加速降溫。而冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%，電費就不過過高了！

 

 

下一頁：夏天睡覺3招秘技！

 

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