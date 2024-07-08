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08/07/2024

最受歡迎移民目的地Top 10公開！三甲以優美景色、多元文化、慢活見稱！英國排第幾？亞洲只有這地方上榜

#打工仔 #Pantry熱話 #宜居國家 #移民 #宜居指數
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Text: Jane Law

　　英國國際搬家服務公司「1st Move International」近期發佈「2024宜居指數」排行榜，加拿大成為全球最受歡迎的移民目的地，搜尋量達150萬次！排行榜透過分析Google搜尋數據，觀察搜尋每個國家有關移民、搬遷、房屋的次數，揭曉搜尋次數最高、最多人想要移民的國家。

 

　　研究指出，加拿大是搜尋次數最多的搬遷目的地國家，總搜尋量高於150萬次。加拿大擁有多元文化、高生活品質，它的自然美景、公共資助的醫療保健和教育亦讓它位居想要移民國家的榜首！

 

（圖片來源：Envato）

 

　　緊隨其後的是排第二名的澳洲，有超過130萬次的搜尋量，澳洲則以安全、多元化和景色吸引移民，其高品質的教育和醫療保健都讓它成為家庭居住的理想地方。以超過100萬次搜尋量獲得第三的新西蘭，則是以它輕鬆休閒的生活節奏，以及舒適的工作與生活平衡吸引移民。

 

（圖片來源：Envato）

 

　　日本作為唯一上榜的亞洲國家，總搜尋量達80萬次。

 

 

「2024宜居指數」排行榜：

1. 加拿大

2.澳洲

3.紐西蘭

4.西班牙

5.英國

6.葡萄牙

7.日本

8.德國

9.法國

10.瑞士

 

（圖片來源：1st Move International）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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