09/07/2024
全球最貴城市排名！有錢人眼中這個城市生活成本最高、奢侈品最貴！香港排名又升？一種消費冠絕全球！即睇詳細報告連結
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
香港生活貴，樓價、物價都高，大家都會認同。早前，外國公布了全球最貴城市排名，結果發現香港上榜之餘，仲有一種服務收費的排名是冠絕全球。即睇香港在今次的最貴城市排是第幾名！
早前，瑞士寶盛公布了2024年的《全球財富及高端生活報告》（Global Wealth and Lifestyle Report），調查了高生活水平的高淨值人士（High-Net-Worth Individuals，HNWIs），報告中的消費類別有律師費、酒店套房、餐飲、車、威士忌、香檳、手錶、住宅物業等。到底對於他們來說，哪一個地方是生活成本、奢侈品最貴？即睇全球最貴城市排名Top10！
全球最貴城市排名Top10！
第1名：新加坡
第2名：香港
第3名：倫敦
第4名：上海
第5名：摩洛哥
第6名：蘇黎世
第7名：紐約
第8名：巴黎
第9名：聖保羅
第10名：米蘭
圖片來源：Unsplash @Jisun Han
在今次的最貴城市排名中，第一名是新加坡，今次已是新加坡第二年拿榜首；第二名則是香港，比上年上升了一位；第三名是倫敦，而上年第三名的上海在今年跌至第四。今次排名中，蘇黎世、巴黎、米蘭都是新上榜的。
圖片來源：Unsplash @Manson Yim
但到底新加坡及香港又「貴」在哪裏呢？報告顯示，對於高生活水平的人士來説，新加坡的擁有車子消費是全球最高；醫療費用則是全球第二，在很多細項的消費都排在全球Top5中。香港方面，法律服務費用是全球最高，冠絕全球；樓價為全球第二高；擁有車子這項消費則是全球第3高。
【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票