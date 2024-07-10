冷氣唔凍、電費大增點算？台灣能源局公開5招改善+慳電貼士！哪個模式超耗電？這樣擺放循環扇最涼快！

近日本港天氣持續酷熱，今日的體感溫度甚至高達 39 度，單是出門乘車上班、吃午餐已經汗流浹背，難怪大家都想留在室內歎冷氣！若整天在家開冷氣，涼爽的代價卻是不環保兼動輒千元電費，荷包大失血！台灣經濟部能源局公開 5 招冷氣慳電貼士，教大家怎樣擺放循環扇最涼快、哪個模式超耗電？即睇詳情！

冷氣慳電貼士 01｜開冷氣前先室內降溫！

我明我明，炎夏出外，人人回家後都急不及待開冷氣，不過台灣經濟部能源局建議，開冷氣前應先打開窗戶，讓熱氣散出去；之後再把冷氣設定在 26 至 28℃ 之間，舒適又省電。

冷氣慳電貼士 02｜定期清潔濾網

有沒有試過回家開冷氣後，卻感受不了一絲涼風？正當你以為冷氣機選在炎夏罷工，又要購置新冷氣時，不如先試試動手清潔濾網。能源局建議，每兩星期清潔一次濾網，便能保持冷氣功率及感受到涼快的空氣。

冷氣慳電貼士 03｜使用風扇輔助

大家都知道開冷氣時，搭配風扇、循環扇可以加速空氣循環，提升房內的涼快感，但要留意，循環扇是用來帶動室內空氣流通，而非向人吹風的。由於冷空氣會下降，只要大家把循環扇放在冷氣下方，並以 45 度仰角向室內吹風，即可感受到冷氣房的美好。

（圖片來源︰經濟部能源署）

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