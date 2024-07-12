全球城市人均財富排名Top 25！香港人以XXX萬身家成亞洲第一！瑞銀預計：2028年香港百萬美元富翁數超過73萬！美國、新加坡排第幾？

瑞銀早前公布了《2024年全球財富報告》當中有講成年人平均財富，而香港今次榜上有名，即睇今次香港人身家排第幾！

瑞銀（UBS）早前發布了《2024年全球財富報告》，當中有提到不同城市成年人的平均財富，而財富是指金融資產加上家庭擁有的實物資產（主要是住房），再減去債務。今次看看全球哪一個地方的成年人的平均財富最高！

全球成年人人均財富Top 25(平均財富)

1. 瑞士：709,612美金，約553.99萬港元

2. 盧森堡：607,524美金，約474.29萬港元

3. 香港：582,000美金，約454.36萬港元

4. 美國：564,862美金，約440.98萬港元

5. 澳洲：546,184美金，約426.40萬港元

6. 丹麥：448,802美金，約350.38萬港元

7. 紐西蘭：408,231美金，約318.70萬港元

8. 新加坡：397,708美金，約310.49萬港元

9. 挪威：382,575美金，約298.67萬港元

10. 加拿大：375,800美金，約293.39萬港元

11. 比利時：362,408美金，約282.93萬港元

12. 荷蘭：361,759美金，約282.42萬港元

13. 英國：350,264美金，約273.45萬港元

14. 法國：329,122美金，約256.94萬港元

15. 瑞典：319,289美金，約249.27萬港元

16. 台灣：302,551美金，約236.20萬港元

17. 德國：264,789美金，約206.72萬港元

18. 以色列：260,567美金，約203.42萬港元

19. 奧地利：255,689美金，約199.62萬港元

20. 愛爾蘭：249,918美金，約195.11萬港元

21. 韓國：245,298美金，約191.50萬港元

22. 西班牙：225,675美金，約176.18萬港元

23. 日本：220,371美金，約172.04萬港元

24. 意大利：220,216美金，約171.92萬港元

25. 卡達：199,430美金，約155.69萬港元

圖片來源：Unsplash @Ryan Mac

在全球成年人人均財富中，瑞士以709,612美排第一，人均約有553.99萬港元；第二是盧森堡，有607,524美金，約474.29萬港元；而第三是香港，人均約有582,000美金，即約454.36萬港元，成為亞洲第一。而美國是第四， 新加坡以約310.49萬港元排第8。

圖片來源：Unsplash @ Alexander Mils

而在成年人財富中位數上，首3名分別是盧森堡、澳洲及比利時，而香港則206,859美元排在全球第4，約160萬港元。在百萬美元富翁數量上，美國擁最多的百萬富翁，超過2100萬人；今次的報告中有預測，香港在2023年至2028年這5年間人均百萬美元富翁數量會增加17%，去到737,716位。