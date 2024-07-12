天氣預報 | 下周打風？天文台：周末持續酷熱！呢日最高34度！受低壓槽影響下星期邊日開始落雨？即睇末來九日天氣預報

近日酷熱天氣持續，又時有雷雨，天文台天氣預報（12日）顯示，一個廣闊低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣，並逐漸移向越南中至北部。受廣闊低壓槽影響，下周中至後期的驟雨增多。傳低壓槽或發展成熱帶氣旋？即睇九天天氣預報。



最近天氣持續炎熱，天文台發出特別天氣提示，提醒市民極端酷熱持續，需要留意身體健康狀況。根據天文台天氣預報（12日），香港受副熱帶高壓脊影響，預料副熱帶高壓脊會向西伸展，影響中國東南部。由週末開始，直至下星期天氣將會持續酷熱，但會有幾陣驟雨。





（圖片來源：香港天文台）



香港九天天氣預報：

7月13日（六）：部分時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間酷熱。氣溫28至34度；相對濕度60-90%

7月14日（日）：大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱。氣溫29-34度；相對濕度60-85%

7月15日（一）：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。氣溫28-33度；相對濕度65-90%

7月16日（二）：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。氣溫28-33度；相對濕度65-90%

7月17日（三）：大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱。氣溫28-33度；相對濕度75-95%

7月18日（四）：大致多雲，間中有驟雨。氣溫28-32度；相對濕度75-95%

7月19日（五）：大致多雲，間中有驟雨。氣溫28-32度；相對濕度75-95%

7月20日（六）：大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱。氣溫28-33度；相對濕度65-90%

7月21日（日）：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。氣溫28-33度；相對濕度65-90%





九天氣溫預報（圖片來源：香港天文台）



氣溫方面，預測週末的星期六日溫度最高，達34度；而下周預測最低溫度也有28度，可見下周天氣持續炎熱，如果長期處於室外要特別留意身體狀況；另外下周亦持續有驟雨，出門要記得帶遮！





九天相對濕度預報（圖片來源：香港天文台）



會否發展成熱帶氣旋仍存變數



天文台發表《「熱」鬧的南海》天氣隨筆，指最新衛星圖像顯示，目前南海中南部及菲律賓以東海域有兩組較明顯的對流雲團。預料南海中南部的對流雲團會在周末至下周初發展為一廣闊低壓區，並為南海中部帶來不穩定天氣。



即使衛星影像下可見對流雲團，現時電腦模式對於廣闊低壓槽的演變仍然有很大分歧，歐洲電腦模式及人工智慧電腦模式「盤古」、「伏羲」預測該系統會維持廣闊低壓槽的形態；而美國電腦模式則預測南海會有一個較強的熱帶氣旋出現。



天文台指，廣闊低壓槽的影響會使南海北部及廣東沿岸的驟雨增多，但會否發展成熱帶氣旋還存在很大變數。但無論如何，本港周末到下週仍會受副熱帶高壓脊影響，市民外出時要注意補充水份、做好防暑措施，更多天氣消息可留意天文台的最新天氣預測。





不同電腦模式對於廣闊低壓槽演變預測（圖片來源：香港天文台）