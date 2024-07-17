消委會拆解裝修疑問！裝修哪些間隔不能改？判別結構牆3個Check Points！梗廚改開放式廚房、圍封露台得唔得？

裝修時改動單位間隔時常發生，但業主在改動單位時切記要先經建築專業人士進行評估，甚至經相關政府部門批准才可進行，皆因違規拆除可被檢控、判處罰款和監禁！切記別隨意改造誤墮法網！

消委會在本年初發表關於家居裝修服務的研究報告中，揭示部分家居裝修公司建議消委會派出的神秘顧客毋須核實牆身性質，便可進行拆牆工程，但做法背後原來有很大安全隱患！

結構牆（俗稱「主力牆」）作為主要支撐整幢樓宇的重量及結構，主要以石屎建成，並會鋪設鋼筋，承重力高。由於結構牆是樓宇的主要結構，所以不能拆走，否則有機會影響單位甚至大廈的結構安全，造成樓宇傾斜，甚至令整幢大廈倒塌的嚴重後果。

而可以改動間隔的間隔牆（俗稱「非主力牆」）主要作間隔空間及提供防火用途，主要物料多為磚材或石膏板等，部分間隔牆亦會使用鋼筋混凝土作材料。相對於結構牆，間隔牆的改動較靈活。

（圖片來源：Envato）

3點判斷結構牆

點分辨結構牆和間隔牆？大家可以使用以下消委會提供的幾類方法作初步評估，切記詳情仍要徵詢建築專業人士的意見，以免破壞樓宇結構安全！

• 牆身厚度：結構牆用作承擔大廈重量，普遍較厚。另外，低層單位所承受的樓宇結構壓力或會較大，其結構牆可能較高層單位的厚身。但隨著科技進步，結構牆的厚度較以往可設計及建造得更薄，因此不能單以牆身厚度而得悉是否屬結構牆。

• 敲打聲音：由於結構牆與間隔牆的厚度及物料有所不同，消費者可透過敲打牆壁所發出的聲音進行粗略分辨。結構牆一般較厚及堅硬，當被敲打時聲音會較沉實；相反，間隔牆較薄，聲音會較響亮及有回音。惟消費者要留意飾面如瓷磚或有鬆脫批盪的情況，或會影響敲打時聲音。

• 單位圖則：消費者可以登入屋宇署的「百樓圖網」（https://bravo.bd.gov.hk）付費查閱樓宇的批准圖則。從單位結構圖則中，可找到結構牆的位置，代表牆身不能隨意拆卸或改動。消費者在購買物業時亦可參照批准圖則，以觀察及判斷單位曾否被改動間隔。

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