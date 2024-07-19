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19/07/2024

港澳通關二維碼懶人包！港人申請需符合3個條件、過關仲用唔用身份證？即睇詳細登記教學！

#打工仔 #e-道 #澳門 #入境處 #Pantry熱話 #自助過關系統 #港澳通關二維碼
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Text: Louise Yuen

　　入境處由今日（19 日）起與澳門治安警察局、身份證明局、行政公職局及保安部隊事務局合作推出「港澳通關互用二維碼」服務，合資格香港居民出入境澳門時，使用自助過關系統只需掃瞄以「非觸式e-道」app 產生的 e-道二維碼及指紋，即可完成自助辦理出入境檢查。

 

港澳通關二維碼｜港人需符合3申請資格！

 

　　在新措施下，香港居民符合以下 3 大條件即可於「非觸式e-道」流動應用程式啓動「港澳通關互用二維碼」服務。使用資格包括︰

 

　　● 年滿 11 歲或以上；

　　● 持有香港永久性居民身份證或持有載有「＊」、「＊＊＊」或「R」標記的香港居民身份證；及

　　● 已成功登記使用澳門特別行政區的自助過關系統服務

 

港澳通關二維碼｜點登記「港澳通關互用二維碼」？

 

　　大家可以先在流動電話免費下載「非觸式e-道」app，點按「登記非觸 e-道」後，頁面將轉至「智方便」流動應用程式，登入並同意使用「智方便」提供個人資料才能啟用「港澳通關互用二維碼」服務。之後大家回到「非觸式e-道」app 中，揀選「啟用港澳通關互用二維碼」選項即可。

 

 

港澳通關二維碼｜點用 QR code 在澳門過關？

 

　　已啟動「港澳通關互用二維碼服務」的香港居民使用澳門特別行政區的自助過關系統服務時，可開啟「非觸式e-道」流動應用程式，並將 e-道二維碼放在自助過關系統自助通道前方的二維碼掃描器。掃描完成後便可自助辦理出入境檢查。要留意，大家過關時仍需攜帶有效的香港身份證！

 

 

 

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