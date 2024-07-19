外遊注意！這種電池手提風扇不能帶上飛機！鋰電池小風扇不能寄艙！台電：鋰電池注意「3不1要」免爆炸

炎炎夏日去旅行，不少人會隨身帶備一把手持式電風扇隨時降溫，但要留意風扇仔電池，部分為鉛酸電池；由於鉛酸電池較不穩定，容易因碰撞或氣壓而膨脹爆炸，所以內含鉛酸電池的手提電風扇已被禁止攜帶上機！而內建鋰電池的手提電風扇則只可以以手提或隨身攜帶方式上機。大家旅行要注意喇！

鉛酸電池：不能攜帶

由於鉛酸電池較不穩定，容易因為碰撞或氣壓而膨脹甚至爆炸，所以為了保障航空安全，無論是放在手提行李或寄艙託運都不能帶上飛機！

（圖片來源：Envato）

鋰電池：不能寄艙

至於現在較常見，含內建鋰電池的手提風扇則只可以放在手提行李或是隨身攜帶。如果想要外遊時也帶備手提風扇，記得先檢查手提風扇的標識和說明書，確認電池種類和規格。如果風扇標識不清、或用家都不清楚電池種類，航空公司都會劃一規定沒收不准帶上機！

（圖片來源：Envato）

可充電式鋰電池「3不1要」

1. 不重摔

2. 不過熱

3. 不潮濕

4. 要有商品檢驗標識

現時的手提風扇多數使用可充電式鋰電池，台灣電力公司提醒，要注意手提風扇的使用方式，如果使用不當，有可能會導致鋰電池爆炸，記得留意以上幾點，小心用電安全。