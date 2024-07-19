鄭佩佩離世 | 回顧一代武俠影后精彩演藝生涯！演「華夫人」深入民心、憑《臥虎藏龍》奪金像獎！事業高峰時為結婚息影？

一代武打女星鄭佩佩日前逝世，享年 78 歲。其經理人公司凱藝娛樂今日（19 日）發聲明指，鄭佩佩近年身體抱恙，選擇不公開消息是為了處理自己的病情，以及爭取時間與家人共處，她終在美國時間 7 月 17 日與世長辭。今次跟大家一起回顧「武俠影后」的精彩演藝路，懷念一代俠女。

鄭佩佩離世｜60年代考入邵氏訓練班入行！

出生於上海的鄭佩佩在 60 年代抵港，1963 年加入邵氏電影公司的南國實驗劇團之後，順理成章成為演員。她初期參演電影《寶蓮燈》、《情人石》時已經一鳴驚人，前者與影后林黛合作拍攝，更憑後者電影獲美國國際獨立製片人協會頒發最有前途影壇新秀獎，演藝成績亮麗。數到其成名作，一定是 1966 年的電影《大醉俠》，她以舞蹈滲入武打動作，演繹總督女兒金燕子與醉俠躲避索命五虎追殺的歷險故事，因而一炮而紅，這個俠女角色更奠定其邵氏一代打女地位。

《大醉俠》

（圖片來源︰IG @mashasha）

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