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24/07/2024

環保署綠在區區港九加設「晚間回收流動點」！接收9種回收物、儲「綠綠賞」積分！留意不提供一項服務

#打工仔 #環保 #生活百科 #回收 #積分 #Pantry熱話 #換禮品 #回收物 #循環再造 #綠綠賞
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Text: Jane Law

　　回收環保概念已成為現代人生活一部分，你看「綠在區區」多受歡迎就知！為了讓各位早出晚歸的上班族都可以參與環保回收，早前環保署就在港島區推出「晚間回收流動點」，在夜晚6時至9時為大家提供回收服務。由7月20日開始，服務已經擴展到九龍區！港島和九龍區的居民現在都可以帶同9種指定回收物去到流動點回收啦！

 

　　為便利市民參與環保回收，「綠在區區」回收環保站早在不同地區投入服務，為大家提供方便的社區回收網路。而在晚上6時至9時試行營運「晚間回收流動點」則是為了需要在日間工作的市民提供回收點，特別在香港島和九龍區設立回收流動點。

 

（圖片來源：九龍區晚間回收流動點Facebook

 

　　和「綠在區區」其他「回收流動點」一樣，回收流動點接收9種常見回收物，包括：

 

1.廢紙

2.金屬

3.塑膠

4.玻璃樽

5.充電池

6.慳電膽及光管

7.四電一腦

8.小型電器

9.紙包飲品盒

 

　　要注意，晚間回收流動點沒有提供綠綠賞禮品兌換服務，但只要在提交回收物時使用綠綠賞手機應用程式或出示綠綠賞積分卡，同樣可以儲「綠綠賞」積分！另外，晚間回收流動點的安排會因為天氣、實際情況或社區需求而調整，所以去回收流動點之前記得先到晚間回收流動點社交媒體專頁看清楚當日安排！

 

「香港島晚間回收流動點」社交媒體專頁：

https://www.facebook.com/6green.hki.rspots

「九龍區晚間回收流動點」社交媒體專頁：

https://www.facebook.com/6green.kln.rspots

 

（圖片來源：大嘥鬼Facebook

 

 

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