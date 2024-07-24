行山、戶外活動注意！警方推緊急手機應用程式「HKSOS」一鍵直達999報案中心！設自動偵測系統精準定位助搜救！即睇安裝教學

最近不時出現遠足人士失蹤意外，夏日炎炎戶外出行要特別注意安全！要保障安全，可以下載香港警方最近推出的999緊急手機應用程式「HKSOS」，啟用功能後一旦不幸遇上緊急情況而無法聯絡999報案中心時，「HKSOS」的自動偵測系統將會發揮作用，主動為市民提供緊急協助。

無論是去遠足、划艇或是玩滑翔傘等戶外活動，都可以預先下載緊急手機應用程式「HKSOS」保障安全。由本年1月20日推出至今，「HKSOS」已經錄得超過94,000次下載，並於20宗求助個案中成功拯救超過40名市民。

「HKSOS」可以讓使用者或其緊急聯絡人在緊急情況下按下「SOS」鍵求救，一鍵直達999報案中心。萬一不幸遇上緊急情況，使用者無法聯絡報案中心的時候，自動偵測系統就會發揮作用，透過精準定位技術讓搜救人員在最短的時間內為求助者提供協助。

「HKSOS」集多功能於一身，包括：

● 使用者或其緊急聯絡人一鍵直達999求助

● 自動偵測意外功能

● 附有地圖、行山路線和定位功能

● 就算沒有訊號也可以配合Signal Radar更快找到求救人士

下載應用程式後，還記得要先啟用HKSOS活動功能，應用程式才可以發揮作用！使用者可以在應用程式內按下「快速開始」，然後選擇「活動類型」，再設定「活動時間」，成功啟用後就會出現「活動已開啟，HKSOS會全程守護你」的提示！在活動結束後記得要按下「結束按鈕」，否則999報案中心就可能會為了確保你的安全而聯絡你。

（圖片來源：香港員警Facebook）

● HKSOS 安裝及使用教學影片（IOS）：

https://www.youtube.com/watch?v=EV_EJeyA8FQ

● HKSOS 安裝及使用教學影片（Android）：

https://www.youtube.com/watch?v=NECzmaLA0iQ