超強颱風格美 | 天文台：掛一號風球或強烈季候風信號視乎3因素！周末持續酷熱最高3X度！邊日勁落雨？即睇未來9天天氣預報

超強颱風「格美」吹襲台灣，全台星期四停工停課、台鐵停駛，境內航班全部取消，強勁風暴更帶來最少2死201人受傷。天文台預料，熱帶氣旋格美會在今明兩日橫過福建並逐漸減弱，會否接近香港仍存變數，即睇天文台詳細預測！

受颱風「格美」和周邊環流影響，台灣出現強降雨，台灣交通部中央氣象署發佈豪雨特報，台南、高雄、屏東市等地甚至發出「超大豪雨」警報，達每24小時500mm以上降雨量。

（圖片來源：台灣交通部中央氣象署網頁）

至於超強颱風會否影響香港？根據天文台預測，格美位置現處於香港的東北偏東約660公里，中心附近最高持續風速為每小時145公里。而現時預測路徑中，格美隨後會移向福建，約在25日稍後時間登陸福建沿岸並逐漸減弱。

（圖片來源：香港天文台）

天文台預測格美登陸之後的走向仍然存有變數，包括：

走向一：與香港保持相當距離

大部分傳統電腦預報模式及人工智慧天氣模型預測格美會採取較偏北的路徑橫過華東內陸，與香港保持相當距離。

走向二： 較接近香港

有部分的傳統電腦預報模式、集合預報系統及人工智慧天氣模型的路徑顯示，格美登陸後會採取略為偏西移動方向然後才轉向北，其環流有機會較為接近珠江口一帶。但這個情況發生的機會較低。

（圖片來源：香港天文台）

而大家最關心的，莫過於會否發出熱帶氣旋戒備信號，天文台就指要視乎格美橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，決定本港或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號。

不過無論走向如何，香港本周後期天氣仍然會受影響，南海北部及華南沿岸的西南氣流預料會轉趨活躍，星期四稍後及星期五風勢較大；局部地區有驟雨及雷暴，周末期間驟雨增多。

在未來一兩日格美的外圍下沉氣流會為華南地區帶來極端酷熱的天氣，且高溫可能會觸發雷雨，影響本港。注意未來一兩日將會持續酷熱，氣溫更會達32度或以上，上水、東涌等地區甚至會出現33度高溫。在這幾天出門就記得要帶備雨具、採取合適的防暑措施！

天文台7月26日下午2時自動分區天氣預報 （圖片來源：香港天文台）

天文台九天天氣預報（圖片來源：香港天文台）