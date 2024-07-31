Forbes、理財網站教慳錢理財攻略！5種不必要日常支出要注意：將健身房會籍取消？改買商家自家品牌？

為甚麼自己每個月都儲不到錢？到底自己的錢花費了在哪些地方？每個月找卡數時，大家都可能會想，自己開支可不可以減少！早前，美國財經雜誌《Forbes》與理財網站GOBankingRates公布了理財時要注意的不必要開支！

每次找卡數或者看到自己銀行的餘額，都有機會想「到底自己的錢花費了在哪些地方？」早前，美國財經雜誌《Forbes》與理財網站GOBankingRates公布了理財時要注意的不必要開支，當中有5樣較適合香港人，都是大家要注意的。如果大家都想有更好的理財方式，可以看看以下5種不必要開支！

1. 支裝水：很多香港人都習慣了方便，所以很多時出外都會買支裝水。但支裝水一支大約$10，如果大家自備水樽，一個月真的節省不少

2. 健身房會員：如果你是健身房會員，但又不常去的話，GOBankingRates建議最好就把會籍取消。不過，其實大家都可以考慮選一個更便宜的Plan；如果想做運動，室外都是一個好地方，而很多人都會跟YouTube學習，所以不常去健身房的話，就快點把會籍取消。

3.串流平台服務：市面上有很多的串流平台，如果你全部都訂閱了，費用一定很高！所以大家可以留意近期，自己想看的會在哪些串流平台出現，以免全部都訂閱了，但又不看！

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4. 改買商家自家品牌（Store-brand）：購物很多時大家都會選大品牌推出的產品，但其實有一些開架產品或商家自家品牌，品質不一定輸給大品牌，而且價錢有機會更便宜

5.外賣：自從疫情之後，很多香港人都愛點外賣，但如果大家想節省開支，可以試試自己做飯

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