巴黎奧運 | 盤點8位話題運動員！61歲乒乓嫲嫲笑住華麗轉身、土耳其射擊選手展現「鬆弛感」奪牌、劍擊手懷孕7個月出戰

巴黎奧運進行很如火如荼，為了支持香港運動員，很多香港市民都會半夜起床觀看賽事。除了香港的運動員外，大家又對哪一個運動員印象較深刻呢？今次的奧運都有不少話題運動員，好像是乒乓嫲嫲倪夏蓮、14歲日本滑板奧運冠軍等等，即睇！

巴黎奧運話題運動員│1. 倪夏蓮：61歲乒乓嫲嫲笑住華麗轉身



早前，巴黎奧運乒乓女單32強有一位人物引起了大家的注意，她就是今次巴黎奧運的乒乓球運動員倪夏蓮！61歲的盧森堡選手倪夏蓮在乒乓女單32強對戰23歲的中國選手孫穎莎，全程笑住比賽，打至尾聲時更「華麗轉身」，雖然最後未能晉級，但能看出她十分享受比賽過程，所以引起了大家的關注。

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

原來這位「乒乓嫲嫲」倪夏蓮，年輕時是中國乒乓球隊主力，後來獲盧森堡邀請成為該國職業球手，而今次代表盧森堡出戰，是她第6次參加奧運了。在比賽期間，她飲可樂補充體能，比賽完結時更和教練丈夫相吻，十分可愛。她賽後受訪時指，圓夢很重要，她想參加奧運、贏一場及跟孫穎莎比賽，所以今次自己已經圓夢了！

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

巴黎奧運話題運動員│2.吉澤戀：14歲日本滑板奧運冠軍

日本選手吉澤戀（Coco）今年只有14歲，但她在街頭滑板項目奪下金牌，在沒有贊助商、經紀公司的情況下，真的很厲害。這位日本少女在7歲時受到哥哥影響，所以對玩滑板產生興趣，在公園向滑板教練學習。在東京奧運時，她下定決心要成為一名職業滑板選手。

圖片來源：YouTube@TVB (official)

圖片來源： YouTube@ RTHK 香港電台

下一頁：反差萌韓國選手瀟灑+51歲土耳其射擊選手超具「鬆弛感」