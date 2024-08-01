  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/08/2024

最新中國500強企業出爐！no.1營業收入達5,459億美元！中國石油化工、中國工商銀行排第幾？名單最多公司屬咩產業？附完整名單

#打工仔 #美國財經雜誌 #Pantry熱話 #中國 #排名 #Fortune #排行榜 #企業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　美國財經雜誌《Fortune》在上月公布了中國500強企業排行榜！而今年的500間上榜的中國公司在2023年的總營業收入達到14.6萬億美元，不過和上年的上榜公司相比，總營業收入下降約3%。即睇中國500強企業排行榜Top 10！

 

　　美國財經雜誌《Fortune》在上月25日公布了中國500強企業排行榜！今年的500間上榜的中國公司在2023年的總營業收入達到14.6萬億美元，先來看看今年的Top 10！

 

 

 

即睇中國500強企業排行 Top 10！

 

第1名：國家電網有限公司（收入：545,947.5百萬美元）

第2名：中國石油化工股份（收入：429,699.7百萬美元）

第3名：中國石油天然氣集團（收入：421,713.6百萬美元）

第4名：中國建築集團有限公司（收入：320,430.5百萬美元）

第5名：中國工商銀行股份有限公司（收入：222,484.2百萬美元）

第6名：中國建設銀行股份有限公司（收入：199,826.1百萬美元）

第7名：鴻海精密工業股份有限公司（收入：197,876百萬美元）

第8名：中國農業銀行股份有限公司（收入：192,398.3百萬美元）

第9名：中國鐵路工程集團有限公司（收入：178,562.9百萬美元）

第10名：中國銀行股份有限公司（收入：172,327.6百萬美元）

 

 

　　今次的排名中，第一名是5,459億美元營收的國家電網有限公司，和上年一樣繼續是榜首；第二位是中國石化，上升了一位；第三是中國石油，今年下跌了一位。而在Top 10中，的中國鐵路工程集團有限公司由上年的第11名升上今年的第9位，中國銀行股份有限公司由上年的第15分成功打入Top10！

 

　　另外，今年有一共有60間新上榜或重新上榜公司，新上榜公司中排名最高的是第103名的杭實集團。而今年上榜公司數量最多的是金屬產品產業，一共55家公司成功打入500強，收入總額達1.3萬億美元。

 

即睇中國500強企業完整名單

 

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #美國財經雜誌 #Pantry熱話 #中國 #排名 #Fortune #排行榜 #企業
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

匯市 ｜ 廣匯論勢 ｜圓匯已屆轉捩點 鎊日交叉中期調整幅度...

31/07/2024 15:00

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk