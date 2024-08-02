巴黎奧運 | 謝影雪賽後爆喊令港人心痛！關於羽毛球一姐必知的事：黃金組合「鄧謝配」曾登世界排名第2！奧運前關節出問題原來患這病？是MIRROR粉絲？

近日，大家的關注點都放在巴黎奧運上，除了看普通賽事外，晚晚都留意住有香港運動員的比賽，半夜都要起身支持。成功奪得獎牌的香港運動員當然厲害，但未能奪獎的運動員都相當值得大家留意及讚賞，因為他們都付出了很大的努力，才可以站上這個舞台。

講到羽毛球，大家可能都會想到港隊組合「鄧謝配」，而早前鄧俊文及謝影雪參加巴黎奧運羽毛球混雙，最後8強止步。二人在賽後受訪時，羽毛球一姐謝影雪提及負傷備戰令自己十分擔心無法出戰奧運，最後仲講到爆喊，連拍擋鄧俊文都眼濕濕。很多香港網民看到這樣都非常心痛，不停留言為二人加油。其實二人踏上了奧運的舞台，盡力發揮，賽事更打得精彩，十分令人驕傲。所以，這次我們一齊看看港隊組合「鄧謝配」中的羽毛球一姐謝影雪！

圖片來源：YouTube@ HOY 免費電視77台及78台

圖片來源：YouTube@ HOY 免費電視77台及78台

謝影雪│1.黃金組合「鄧謝配」

1991年出生的謝影雪曾與潘樂恩贏得2009年世青賽女雙季軍，之後在2016年鄧俊文開始拍檔打混雙，更組成了「鄧謝配」，二人因為都是用左手握拍，所以十分合拍。「鄧謝配」更在2018年更曾登上了世界排名第2位，在羽壇闖出名號！後來，二人在東京奧運闖入銅牌戰，雖然最後未能奪得獎牌，但二人的精彩比賽已令香港人記著這對黃金組合「鄧謝配」。今次巴黎奧運是謝影雪第四次參加奧運，二人成功晉級八強，最後不敵韓國，8強止步。

圖片來源：謝影雪IG

謝影雪│2. 全身傷患+患類風濕關節炎

謝影雪不時會在社交平台更新自己的練習及日常情況，如果大家有Follow她的IG，相信都知道她因為會有甩骹的情況出現，曾試過出發歐洲比賽前一天訓練時受傷。而她之後指自己在今次一月因為拉傷了，在打針後出現藥物敏感，令到膝頭腫痛，連走路都要靠輪椅代步。膝頭、膊頭大大小小的傷都見證住她的努力。而巴黎奧運的賽後受訪中，謝影雪更自爆要負傷備戰，擔心自己無法出戰奧運。她指自己出現手肘痛的問題，起初以為自己受傷，但之後每次過幾天就會有多一個關節出現腫痛問題。最後，確診為類風濕關節炎，在奧運前幾周，連擠牙膏及梳頭這些簡單動作都做不到。拍檔鄧俊文都指謝影雪：「食藥多過食飯」，令人非常心痛。

圖片來源：謝影雪IG

圖片來源：謝影雪IG

下一頁：更多謝影雪的故事