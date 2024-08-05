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05/08/2024

iPhone新增通話錄音新功能！記錄通話對象、時間、日期兼對話自動轉存成文字！要update邊個版本先有？即睇新功能使用教學

#打工仔 #新功能 #蘋果手機 #iPhone #轉存文字 #Apple #智慧生活 #Pantry熱話 #IOS18.1 #通話錄音
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Text: Jane Law

　　iPhone又有新功能！隨IOS 18推出，iPhone將會增設通話錄音這項新功能，除了可以為通話過程錄音，錄音內容更會自動轉存成文字，方便回顧對話內容，即睇新功能使用方法！

 

　　以往如果要錄製通話，通常需要另外下載其他應用程式，而且聲音音質也可能受雜音干擾，在新功能推出後，使用者就可以直接透過內建程式錄音，避免雜音問題，確保錄音品質！

 

　　除此之外，錄音內容也會自動轉存成文字，讓日後回顧通話內容變得更加方便！不過要注意的是，在開始錄音的時候，對方將會收到正在錄音的通知。

 

開始錄音時，對方將會收到此通話將被錄音的通知。

（圖片來源：鐘文澤@小紅書

 

通話錄音步驟：

1.    將iPhone先更新至18.1 Beta。

2.    當電話接通，手機通話螢幕左上角將會出現通話錄音的標誌。

3.    當使用者點擊錄音符號後，通話雙方都會聽到「將會錄製此通話」的提示。

4.    在通話結束後，錄音將會自動儲存到備忘錄。

 

備忘錄內將會顯示通話對象、日期、通話時長。

（圖片來源：鐘文澤@小紅書

 

錄音內容會自動轉存成文字。

（圖片來源：鐘文澤@小紅書

 

 

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