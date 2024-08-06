《財富雜誌》全球500強排名出爐！Walmart第11年登榜首！APPLE排第幾？邊種行業最多企業上榜？邊個企業連續3年成為全球500強中利潤最豐厚公司？

2024年《財富雜誌》財富全球500強排名（Fortune Global 500™）榜單昨日（5日）出爐！今年全球500強名單上公司的總收入達41兆美元，較上年增長了0.1%。到底哪間公司位居榜首？又是哪家公司的利潤收入最高？即睇財富全球500強詳細排名！

財富全球500強排名按全球最大企業2023財年收入而定，今年全球500強名單上公司的總收入達41兆美元，錄得破紀錄的總收入，較上年增長了0.1%。而這次上榜企業的門檻也變得更高，企業的最低銷售收入從上一年的309億美元增長至321億美元。先來看看《財富》全球500強的Top10！

《財富》全球500強Top10：

1. 沃爾瑪（Walmart）（美國）

2. 亞馬遜（Amazon.com）（美國）

3. 國家電網（State Grid）（中國）

4. 沙特阿美（Saudi Aramco）（沙烏地阿拉伯）

5. 中石化（Sinopec Group）（中國）

6. 中國石油天然氣集團（China National Petroleum）（中國）

7. 蘋果電腦（Apple）（美國）

8. 聯合健康集團（UnitedHealth Group）（美國）

9. 巴郡（Berkshire Hathaway）（美國）

10. CVS健康公司（CVS Health）（美國）

（圖片來源：Walmart Facebook）

今年排名榜首的仍然是美國的跨國零售企業沃爾瑪Walmart，是它排名首位的連續第11年（年收入達6,480億美元）；亞馬遜Amazon位居第2（年收入達5,750億美元）；而排名第3的則是中國央企國家電網State Grid（年收入達5,460億美元）。

值得留意的是去年排名第2的沙特阿美Saudi Aramco今年排名第4（年收入達4,950億美元），但仍然以盈利1,210億美元，連續第三年成為財富全球500強之中利潤最豐厚的公司。

（圖片來源：Saudi Aramco）

美國企業上榜數量自2018年以來首次超越大中華區

另外值得留意的是，美國在2023年間新增了3間世界500大企業，佔榜單500間中的139間；而大中華區（包括中國內地、香港、澳門、台灣）則比去年下跌9間，佔榜單500間中的133間，比美國企業少6間。美國企業上榜數量是自2018年以來首次超越大中華區，顯示了美國公司的主導地位。

金融行業是排名中公司數量最多的領先行業

金融行業是排名中公司數量最多的領先行業，當中銀行（57間）和保險公司（40間）是財富全球500強排名公司數量最多的兩個行業，其次是汽車和汽車零件製造商（37間）、煉油廠（33間）和金屬行業（23間）。

不少大型科技公司也榜上有名，當中包括：蘋果（第7名）、Alphabet（第17名）、微軟（第26名）和Meta Platforms（第66名）。

（圖片來源：APPLE）