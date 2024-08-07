巴黎奧運 | 國家跳水選手全紅嬋的8件事！否認是天才少女？「水花消失術」是如何煉成的？努力跳水賺錢因為一件事！

「全紅嬋」這個名字，大家應該都不陌生，國家隊跳水選手全紅嬋在巴黎奧運女子十米高台跳水中得到金牌，成功衛冕。這幾天，大家都在讚嘆她的「水花消失術」，今次帶大家看看全紅嬋的故事！

國家隊跳水選手全紅嬋今年在巴黎奧運分別得到了2面金牌，包括女子10公尺跳水及女子雙人10公尺跳水，令到17歲的她再次在網上爆紅！今次帶大家看看全紅嬋的故事！

全紅嬋│1.東京奧運時爆紅

很多人第一次聽「全紅嬋」這個名字，應該是在東京奧運吧！在2021年，只有14歲的全紅嬋是當年中國代表團最年輕選手，她當時以466.2分在女子10公尺台單人跳水奪得金牌，其中第二跳及第四跳得到全體七位裁判的10分滿分，十分厲害！

圖片來源：YouTube@TVB (official)

全紅嬋│2.識「水花消失術」全靠自身努力

網上更指全紅嬋識「水花消失術」，即是入水近乎零水花的意思。很多網民都十分好奇她如何能做到入水近乎零水花。而我們眼中的「天才跳水少女」能做到如此厲害，都不是一朝一夕的事。因為她能成功，很大部分都因為她十分努力，她的 教練陳若琳曾指，通常跳水隊的訓練在下午1時開始，全紅嬋在12時就會出現，比別人練得更多。

圖片來源：YouTube@TVB (official)

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全紅嬋│3.自小家貧！賺錢給媽媽治病

全紅嬋的父母靠務農維生，所以她自幼過著清貧生活，自己練習回家都只能留在家裏，因為沒有錢。她更自爆自己連遊樂園、動物園都沒有去過。而努力跳水，是因為想賺錢給媽媽治病。原來，全紅嬋的媽媽曾出車禍，令到留下癲癇後遺症，有時會突然暈倒及口吐白沫，所以全紅嬋就想賺錢給媽媽治病。

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