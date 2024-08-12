鬼節2024 | 農曆七月10個必知鬼節禁忌！2種顏色衣服不能穿！盂蘭節玩這些小心惹禍上身！為何不能貼牆走路？

踏入農曆7月鬼月，很多人如果相信有「鬼」的存在，都有機會減少晚上出街。而2024年8月17日，即是今個星期六，就是農曆七月十四，也是鬼門關大開的日子！在傳統上，是有很多鬼節禁忌，今次為大家整合了10大鬼節禁忌，大家今個月要留心！

盂蘭節鬼節禁忌│1.晚上少出街

農曆七月十四是鬼門關大開的日子，而晚上因為陰氣比較重的原因，相傳會較易撞鬼。

盂蘭節鬼節禁忌│2.不要隨地執錢

因為在這個節日，很多人都會在街上燒街衣，仲有機會撒硬幣，網上有指這些都是給遊魂野鬼的開路錢，所以大家在街上記得不要執錢。

圖片來源：陰陽路

盂蘭節鬼節禁忌│3.被人叫全名不要回頭

應該大家都有聽過「被人叫全名不要回頭」，原來，傳說指這有機會是鬼魂在找替身，所以才叫你的名字。

盂蘭節鬼節禁忌│4.不要進行水上活動

農曆七月因為陰氣最盛，相傳遇溺的鬼魂都會在水中找替死鬼，所以很多人都會勸避免進行水上活動。不過，就算不是這個原因，晚上都不要在沒有救生員的情況下游水，因為真的很危險。

盂蘭節鬼節禁忌│5.2種顏色衣服不要穿

民間有指，鬼節穿全身紅色會像厲鬼，而穿黑色會招陰，所以大家近日盡量都避開這2種顏色的衣服。當然，如果你晚上穿全身紅色走在街上，分分鐘都嚇壞其他人！

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