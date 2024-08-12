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12/08/2024

巴黎奧運閉幕禮4大亮點重溫！湯告魯斯重演《職業特工隊》游繩橋段！邊個係港隊持旗手人選？閉幕延續開幕禮文藝元素、轉場美國開沙灘Party

#打工仔 #巴黎奧運 #法蘭西體育場 #湯告魯斯 #李思穎 #盧蔚豐 #跆拳道 #單車 #運動員 #馬拉松 #奧運 #Billie Ellish #奧運聖火 #馬爾尚
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Text: Louise Yuen

 　　巴黎奧運閉幕禮於香港時間今日凌晨時份在法蘭西體育場（Stade de France）舉行，萬眾期待一定是湯告魯斯的壓軸環節，但法國在閉幕禮上延續開幕式的文藝元素、美國則將表演部分設計成沙灘 Party，各有亮點。

 

（圖片來源︰SF&OC 港協暨奧委會）

 

巴黎奧運閉幕禮亮點01｜港隊持旗手！跆拳道代表盧蔚豐+單車李思穎任

 

　　來自 206 個國家及代表隊的運動員魚貫進場，為巴黎奧運閉幕禮揭幕，今年每個代表隊各派出一男一女運動員擔任持旗手。而港隊則由首次出戰奧運的跆拳道代表盧蔚豐及單車李思穎任持旗手。

 

　　港協暨奧委會指，港隊於今屆奧運共斬穫兩金兩銅的佳績，於獎牌榜排名第 37 位，為史上最高的名次，感謝每位運動員於比賽中全力以赴，展現香港精神；同時表揚運動員背後的教練及支援團隊，成為運動員最強後盾。

 

（圖片來源︰SF&OC 港協暨奧委會）

 

下一頁︰最後賽事一改傳統！閉幕禮延續開幕式文藝元素

 

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