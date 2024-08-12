做Gym注意！康文署健身室新安排：9月起SmartPlay買Gym Room月票預售期縮短至30天！11月取消先到先得登記須7日前預訂運動時段！即睇新安排詳情

康文署健身室推出新安排！由11月1日開始，健身室月票持有人須透過智慧康體服務預訂資訊系統SmartPLAY預訂7日內的健身室時段，同時在新安排下，健身室月票的預售期由90天改為30天，有效期則維持不變。即睇詳細預訂步驟！

（圖片來源: Envato）

健身室月票預售期縮短至30天

SmartPLAY是康文署在2023年11月啟用的智能康體服務預訂資訊系統，現在SmartPLAY用戶可以透過網站（www.smartplay.lcsd.gov.hk/home）、流動應用程式（My SmartPLAY App）和智能自助服務站隨時隨地購買健身室月票。

月票費用為$180；全日制學生、60歲或以上的長者、殘疾人士及其同行照料者可獲半價優惠。但要注意，由9月1日開始，健身室月票的預售期由90天縮短至30天，有效期則維持不變。

（圖片來源: SmartPLAY網頁）

取消「先到先得」登記！須7日前預訂段節

現時健身室月票持有人想使用健身室設施時，需要先前往健身室、以先到先得的方式登記使用，如果入場人數已滿，就要在現場排隊等候——為了方便使用者安排運動時間，減少排隊輪候的情況，康文署宣佈在11月1日開始推行健身室設施新安排，要預先透過智慧康體服務預訂資訊系統SmartPLAY預訂，才可以使用健身室各時段。

在新安排下，健身室設施將會取消先到先得登記，月票持有人需要透過SmartPLAY預訂七日內的健身室段節、可預訂節數不限。

無論是月票或時票使用者，預訂健身室設施段節一律提早由7日前開始預約、由上午8時開始，例如在11月1日上午8時起，就可以預訂11月7日的段節。預訂健身室段節後，使用者可在預訂段節開始前十五分鐘內，在健身室外的自助簽場機使用香港身份證正本登記使用設施，亦可以一次過登記已預訂的相連段節。

新安排下預訂步驟：

1. 提早7日前、透過SmartPLAY預訂所需健身室段節

2. 預訂登記時間由上午8時開始，例如在11月1日上午8時起，就可以預訂11月7日的段節

3. 預訂健身室段節後，在預訂段節開始前十五分鐘內在健身室外的自助簽場機使用香港身份證正本登記使用設施

取消預訂安排：2次不取場將暫停租場資格

如果使用者需要取消預訂，需要最遲在預訂段節開始前一日透過SmartPLAY系統取消，如果發現預訂段節的人士於所預訂段節沒有在場使用設施，就會當作一次「租用人於所租訂段節被發現不在場使用設施」違規計算。

按康文署「康樂及體育設施使用條件」規定。如果在60天內曾有兩次不取場及／或不在場使用的記錄，其預訂健身室及其他體育設施資格（包括預訂場地、即場租用設施及免費使用設施）就會在第二次不取場及／或不在場使用當日起計兩天後暫停。

留意暫停租場資格為期90天，月票持有人亦不會獲退還全部或部分已繳的月票費用。各位記得要準時出席預訂的場次！