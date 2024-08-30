IG富豪榜2024 | IG Rich Top 20公開！邊個係IG首富？美斯、C朗1個IG Post超2,000萬港元？睇埋8位上榜韓星排名！BLACKPINK全團上榜！李敏鎬、車銀優排第幾？

社交平台Instagram（IG）愈來愈普及受歡迎，在全球的用戶已經超過10億人口！想必大家都有在IG追蹤喜歡的明星帳戶，你又好奇他們發佈一篇帖文值多少錢嗎？近日英國資料分析網站Hopper HQ就根據全球IG使用者作分析，以帖文價值整理出2024年「IG 富豪榜」（IG Rich），馬上看看有哪些你認識的明星在榜上！

IG除了用來分享生活，漸漸也成為了很多品牌衡量人氣的指標，英國資料分析網站Hopper HQ就以帖文價值整理出2024年「IG 富豪榜」（IG Rich），馬上先來揭曉全球TOP 5！

IG 富豪榜 | 第5位：「The Rock 」 Dwayne Johnson

以標誌性的健碩身材、光頭形象活躍在影壇的「The Rock 」Dwayne Johnson在IG上擁有3.9億位粉絲，在IG分享私底下的日常和健身生活的他吸引不少粉絲關注！他每則帖文價值約240萬美元，即約港幣1,900萬元！

（圖片來源：IG @therock）

IG 富豪榜 | 第4位：Kylie Jenner

卡戴珊家族成員之一的Kylie Jenner在IG上同樣坐擁3.9億位粉絲，不時在IG分享生活美照、化妝打扮，憑著自家化妝品品牌Kylie Cosmetics和游泳品牌Kylie Swim，讓她人氣急升，同樣以每則帖文價值約240萬美元（約港幣1,900萬元）的高價排名第4！

（圖片來源：IG @ kyliejenner）

IG 富豪榜 | 第3位：Selena Gomez

集歌手、演員、美妝品牌主理人於一身的Selena Gomez今年排名第三，在IG擁有4.2億追蹤人數的她，除了歌影事業，最近亦積極發展美妝品牌Rare Beauty, 每則帖文價值高達260萬美元，約是港幣2,000萬元！

（圖片來源：IG @ selenagomez ）

IG 富豪榜 | 第2位：Leo Messi 美斯

來自阿根廷國家足球代表隊的美斯，平日除了會在IG分享足球賽事，也時不時看到他為不同品牌代言，擁有五億追蹤人數的他每則帖文約價值270萬美元，高達港幣2,100萬。

（圖片來源：IG @ leomessi）

IG 富豪榜 | 第1位：C朗 Cristiano Ronaldo

擁有6.3億位追蹤者的C朗以每則帖文價值340萬美元（約港幣2,600萬）位列IG富豪榜榜首！擁有好球技、帥氣外表的他時常在IG分享和家人的生活日常，讓大家看到這位足球天王的另一面！

（圖片來源：IG @ cristiano）

IG 富豪榜前20名＋帖文價值 ：

1. Cristiano Ronaldo @cristiano USD $3,432,000

2. Lionel Messi @leomessi USD $2,731,000

3. Selena Gomez @selenagomez USD $2,560,000

4. Kylie Jenner @kyliejenner USD $2,395,000

5. Dwayne Johnson @therock USD $2,382,000

6. Ariana Grande @arianagrande USD $2,272,000

7. Kim Kardashian @kimkardashian USD $ 2,172,000

8. Beyonce Knowles @beyonce USD $1,908,000

9. Khloe Kardashian @khloekardashian USD $ 1,851,000

10. Justin Bieber @justinbieber USD $1,761,000

11. Kendall Jenner @kendalljenner USD $1,758,000

12. Taylor Swift @taylorswift USD $1,703,000

13. Jennifer Lopez @jlo USD $ 1,514,000

14. Virat Kohli @virat.kohli USD $ 1,464,000

15. Nicki Minaj @nickiminaj USD $1,375,000

16. Kourtney Kardashian @kourtneykardash USD $ 1,340,000

17. Miley Cyrus @mileycycus USD $ 1,297,000

18. Katy Perry @katyperry USD $ 1,240,000

19. Neymar da Silva Santos Junior @neymarjr USD $1,205,000

20. Kevin Hart @kevinhart4real USD $ 1,079,000

看完這麼多外國明星登上排行榜，原來亦有8位韓星打入IG富豪榜Top100！近年Kpop和韓劇在全球的影響力不斷攀升，在今年的IG富豪排行榜中又以韓國女團BLACKPINK成員排名最高——BLACKPINK成員Lisa在去年IG追蹤人數就已經破億，成為韓星第一人，以一則貼文價值62萬美元拿下第29名！

其餘BLACKPINK成員全部均有上榜，另外男團BTS 成員 Jin 與 RM，以及韓劇演員車銀優、李敏鎬都有上榜！

（圖片來源：IG @ lalalalisa_m）

8位打入IG富豪榜Top100的韓星排名：

第29名：BLACKPINK – Lisa @lalalalisa_m USD $ 623,000

第36名：BLACKPINK –Jennie @jennerubyjane USD $ 511,000

第40名：BLACKPINK – Jisoo @sooyaaa__ USD $ 474,000

第42名：BLACKPINK –Rosé @roses_are_rosie USD $ 472,000

第68名：BTS – Jin @jin USD $ 292,000

第71名：BTS – RM @rkive USD $ 280,000

第72名：車銀優 @eunwo.o_c USD $ 274,000

第88名：李敏鎬 @actorleeminho USD $ 211,000

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