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19/08/2024

全球物價 | 最新「巨無霸指數」出爐！瑞士$63港元巨無霸蟬聯全球最貴！邊個地方賣$18港元包尾？香港排第幾？

#打工仔 #The Economist #烏拉圭 #美元 #經濟學人 #Pantry熱話 #披索 #巨無霸指數 #The Big Mac index #瑞士 #挪威
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Text: Jane Law

　　巨無霸你可能有吃過，「巨無霸指數」你又有聽過嗎？「巨無霸指數」是英國《經濟學人》用以衡量一國貨幣購買力的指標，同時亦可判斷當地匯價的高低。2024年「巨無霸指數」指數出爐，瑞士繼續以一個巨無霸售價8.07美元蟬聯榜首，香港又排第幾？馬上睇睇詳細排名！

 

　　「巨無霸指數」在1986年推出，基礎貨幣採用美元。由於巨無霸漢堡在世界各地幾乎都有供應，而且製作規格幾乎相同，原料又多出自當地，所以一個巨無霸漢堡的售價漸漸成為量度一國貨幣購買力的指標，透過比較不同地方的麥當勞巨無霸售價，可以衡量其貨幣相對美元的價值是高估（overvalued）或低估（undervalued）。

 

　　2024年《經濟學人》「巨無霸指數」（Big Mac Index）出爐，數據統計54個地區，瑞士繼續是全球巨無霸售價最貴的地區，高達8.07美元（約港幣62.9元）；排名第二的是烏拉圭，一個巨無霸售價為7.07美元（約港幣55.1元）；排第三名的則是挪威，其售價為6.77美元（約港幣52.8元）。

 

（圖片來源: Envato）

 

　　值得留意的是，在以GDP調整後的指數內，高物價的瑞士仍然位列第三。但以披索為貨幣的烏拉圭、阿根廷則位列前二，分別被高估（overvalued）51.8%及47.0%，反映披索現時仍被高估。

 

（圖片來源: Envato）

 

　　而在眾多地區中排名最低的，竟然是大家都熟悉的台灣——台灣以每個巨無霸售賣2.46美元（約港幣19.2元）排名第54位，售價較美國5.69美元（約港幣44.3元）便宜約60%，為54個地區中最便宜。同樣是港人旅遊熱點的日本，一個巨無霸的售價為3.53美元（約港幣27.5元），售價較美國便宜43.9%。

 

（圖片來源: Envato）

 

　　而大家最關心的香港，則在「巨無霸指數」中排名46位，每個巨無霸售價為3.01美元（約港幣23.5元），相對美國，售價被低估（undervalued）48.3%。在以GDP調整後的指數內，排名更是直跌第53位，被低估50.4%。

 

「巨無霸指數」全球前10名（Raw index）：

 

1. 瑞士 （高估41.8%）

2. 烏拉圭（高估24.3%）

3. 挪威（高估18.9%）

4. 阿根廷（高估15.0%）

5. 歐元區（高估6.5%）

6. 英國（高估3.6%）

7. 美國 （基礎貨幣）

8. 丹麥（低估0.6%）

9. 哥斯大黎加（低估1.1%）

10. 瑞典（低估1.6%）

 

網址︰The Economist, The Big Mac index

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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