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30/08/2024

國家隊運動員訪港6大亮點！馬龍、樊振東用盤子煲蓋對戰少年團！全紅嬋手袋盡顯少女心、晚宴歎乳豬扣鵝掌10道菜！運動員連日爆金句︰有熱愛就出去追吧！睇埋奧運健兒大匯演、運動示範直播連結

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Text: Louise Yuen

　　巴黎奧運國家隊運動員近日訪港！65 名運動員包括「三金王」跳水代表全紅嬋、首戰奧運即破100米自由泳世界紀錄奪冠的潘展樂、金牌乒乓運動員馬龍等人，一連三日走訪沙田體育學院、消防及救護學院、港島區中學，與本港運動員、學生及紀律部隊交流。即睇國家隊運動員6大訪港亮點。

 

（圖片來源︰FB @康文＋＋＋）

 

國家隊運動員訪港｜3 日行程公開！登凌霄閣、坐天星小輪

 

　　國家隊 65 位運動員已於 8 月 29 日來港訪問 3 日，首日下午抵港後，先後出席了政府舉辦的歡迎會和晚宴；他們翌日早上再兵分多路出席活動，像跳水「夢之隊」的全紅嬋、陳芋汐、乒乓女單金牌得主陳夢等運動員前往聖保羅書院，潘展樂則到沙田體院分享，與本地運動員、學生及紀律部隊交流。下午時份，一眾運動員齊集中環坐山頂纜車登上凌霄閣賞風景，其後則轉往灣仔乘坐天星小輪遊維港。

 

（圖片來源︰FB @康文＋＋＋）

 

　　至於萬眾期待的「奧運健兒大匯演」，將於今晚（30日）晚上於伊利沙伯體育館舉行，明早（31 日）也有兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，羽毛球、體操、乒乓球示範在伊利沙伯體育館舉行，而跳水及游泳示範表現則選址在維多利亞公園游泳池。若未能親身入場觀看，大家亦可透過康文署 Facebook 專頁「康文+++」及電視直播觀賞內地奧運健兒的風采。代表團預計將於 8 月 31 日下午離開香港，前往澳門。

 

 

網上直播︰www.facebook.com/LCSDPlusss

 

下一頁︰尖沙咀這酒店5次接待國家隊運動員！

 

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

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