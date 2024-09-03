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03/09/2024

天氣預報 | 打風了！天文台發一號戒備信號！颱風摩羯風勢增強！掛3號風球機會大？周末邊日最大風大雨？即睇香港9天天氣預報

#打工仔 #天氣 #氣溫 #天文台 #天氣預測 #一號戒備信號 #香港 #香港天氣 #狂風大驟雨 #9天天氣預報 #Pantry熱話
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Text: Eunice Chow

【9 月 3 日 17 時 50 分更新】

   天文台已於下午5時40分發出一號戒備信號！天文台表示，過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強，在下午四時，強烈熱帶風暴摩羯集結在東沙之東南約330公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過南海北部。本港地區今晚漸轉多雲，有幾陣驟雨，大家放工時，宜留意天氣，帶備雨具！

    隨著摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。

    受摩羯影響，天文台展望星期四及星期五天氣轉壞，風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪，周末期間天氣仍然不穩定。如果打算戶外活動的朋友，要多加留意，留意最新天氣預報。

　

（圖片來源：香港天文台網頁）

 　　

    按照現時預測路徑，摩羯在今晚至明早仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶。一號戒備信號會至少維持至明天正午12時。

 

    隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區的風力會有所增強，天文台會在明日稍後考慮發出三號強風信號。天文台會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，大家應遠離岸邊及停止所有水上活動。

 

 

　　

（圖片來源：香港天文台網頁）

 

　　是否打風屬未知數，這幾天天氣又如何？受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。預料熱帶氣旋摩羯會在今明兩日橫過呂宋北部一帶，隨後會進入南海北部，靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。受其影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

 

　　看看未來九天天氣預報，天氣持續酷熱，本周四（5日）天氣開始轉壞，至周末間中有狂風驟雨和雷暴，風勢亦逐步升級，當中周四（5日）吹東至東北風5級，離岸及高地間中至8級；到周六（7日）吹東至東南風達5至6級，離岸及高地達7級，6級及7級為強風，相當於3號風球風力。至下周一（9日）雨勢才可始減弱，下周二才告轉好。大家這幾天外出要記得帶遮喇！

 

 

 

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