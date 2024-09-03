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03/09/2024

林超英冷氣 | 林超英拆解夏天開冷氣如何做到負$2,000電費！5個慳電原因同公屋設計有關？睇埋慳電5招：27度冷氣用電量可減6成？

#打工仔 #港燈 #電費 #慳電貼士 #減碳 #中電 #電風扇 #全球暖化 #極端天氣 #林超英 #生活百科 #慳電 #慳錢 #無冷氣KOL #Pantry熱話
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Text: Eunice Chow

　　你今日開咗冷氣未呀？相信每個人見到「無冷氣KOL」、前天文台台長林超英都會問同一問題！當然開不開冷氣是個人決定，視乎自己意願、身體狀況和客觀條件，但超英哥多年都以堅持不開冷氣聞名，大拋金句自勉「熱，但唔辛苦！」深入民心。

 

8月初林超英更出Post及唱歌 rap 住話「如果我開冷氣，會通知大家」。

圖片來源: 林超英facebook

圖片來源: 林超英facebook

 

林超英冷氣 | 高手在民間！負$2,000多電費單

 

　　林超英最近於社交平台分享，遇上擁用負$2,126嘅電費單嘅長者，難道強中自有強中手？最令人震撼係依位老友記，沒有仿傚超英哥「向冷氣說不」，反而在睡覺時都有開冷氣。超英哥於社交平台寫︰「高手在民間，我的電費單應繳費用 -7元 大家已經嘖嘖稱奇，前幾天探訪住在公屋一人單位的長者，電費單應繳費用是 -2000元以上，還有政府電費津貼餘額三千多元，最神奇之處是長者有開冷氣！（後記：重點是「政府電費津貼餘額三千多元」！）

 

圖片來源: 林超英facebook

 

林超英負$7電費單最經典

 

　　不要忘記，去年8月林超英曾於社交平台分享，當時剛收到的電費單電費是-7元，比零還低。電費單內的圖顯示過去兩年用電量維持在每天4度左右的水平，林超英與太太兩口子即是每人每天2度！ 難怪林超英一見依位長者嘅電費單，相當佩服！

 

去年8月林超英曾於社交平台分享，當時收到的電費單。

圖片來源: 林超英facebook

 

下一頁：即睇林超英分析！點做到-$2,126電費？

 

 

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