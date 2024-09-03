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03/09/2024

殘奧香港隊奪2金3銀1銅佳績！何宛淇三戰殘奧硬地滾球封后、輪椅羽壇一哥摘銀牌後退役！14歲小飛魚破蘇樺偉紀錄成港隊最年輕殘奧得獎者

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Text: Louise Yuen

　　巴黎殘奧進行得如火如荼，港隊目前在硬地滾球、羽毛球、游泳等項目分別取得兩金、三銀、一銅共 6 面獎牌，表現出色。像硬地滾球代表何宛淇，三戰殘奧終封后，贏得首面奧運金牌；輪椅羽壇一哥陳浩源任今屆港隊持旗手，摘銀牌後無憾退役。而泳手陳睿琳、吳卓恩均是後起之秀，前者屢破亞洲紀錄，後者以 14 歲之齡成為港隊最年輕殘奧得獎者！

 

（圖片來源︰FB @中國香港殘疾人奧委會）

 

【金牌】

 

殘奧香港隊｜何宛淇︰三戰殘奧硬地滾球終封后！贏得首面奧運獎牌

 

　　港隊代表何宛淇昨日（2 日）於硬地滾球女子 BC3 級個人賽決賽中，以 4 比 2 擊敗澳洲選手，首次贏得殘奧會金牌，也為港隊奪得今屆殘奧會的第二面金牌。

 

　　30 歲的何宛淇自小患有罕見的先天性脊椎肌肉萎縮症，膊頭以下動不來，也試過出現併發症、經常出入深切治療部，當時更想過放棄治療。直到初中，她初次接觸硬地滾球，簡單地把彩色球投擲或滾動至白色目標球，目標球附近最多球的球員就算贏，何宛淇憑「腦」力取勝，慢慢從運動中找回成功感及自身價值，2016 年更首次出戰殘奧。今年世界排名第二的她，第三度出戰殘奧，首次打入決賽並勇奪金牌，可喜可賀！

 

（圖片來源︰IG @hoyuenkei）

 

殘奧香港隊｜龍子健︰硬地滾球四朝元老！摘下今屆第一金

 

　　何宛淇三戰殘奧，同為硬地滾球港隊運動員的龍子健更是「四朝元老」，昨日（2 日）也在硬地滾球男子 BC1 級個人賽中，以 4:1 擊敗南韓選手，奪得首面金牌，更為香港摘下今屆「第一金」。38 歲的龍子健由小學時期開始接觸硬地滾球，堅持多年，今年終於摘下個人殘奧首金的榮耀。

 

（圖片來源︰FB @中國香港殘疾人奧委會）

 

下一頁︰因車禍截肢！輪椅羽壇一哥摘銀牌+宣佈退役

 

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