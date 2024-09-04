Netflix韓劇《媽媽朋友的兒子》熱播！11大職場、家庭、人生寫照金句：我想當個幸福的無業遊民／為甚麼我總要當你的驕傲？道出年輕人生活壓力超有共鳴

tvN 出品的浪漫韓劇《媽媽朋友的兒子》近日在 Netflix 熱播，開播短短 3 星期已經登香港 Top 10 節目第一位！青梅竹馬加歡喜冤家的戀情線，雖然是老掉牙的韓劇方程式，但《媽》最引人追看是女主角裵石榴從美國回流的故事，不經不覺道出了 30 歲出頭的年輕人在大城市生活面對的壓力及家人期望，引起觀眾的共鳴，今次為大家盤點劇中 11 大人生金句。

（圖片來源︰Netflix）

媽媽朋友的兒子｜職場3大金句！我想當個幸福的無業遊民

庭沼珉飾演的裴石榴在旁人眼中一直是高材生、成功人士，在學時期以全額獎學金到美國留學、畢業後加入跨國大企業任項目經理，一直順風順水地發展；有日卻一聲不吭放棄高薪厚職兼解除婚約，隻身回到韓國，決心當一位無業遊民。

● 我就只是覺得我人生好像過熱了，一直很拼命，人生就一直全速運轉，然後中央處理器就停止運作了，畫面也卡住了，甚麼金鑰都行不通，所以別無他法，只能讓自己關機重開。

● 我只是厭倦了，在同一個職場待了好幾年，我發現自己待不下去，覺得很厭煩……我連公司都厭倦了，要怎麼跟同一個人生活數十年？所以婚姻跟工作我都不要了。

● 我要睡覺，我要關掉鬧鐘，不分晝夜一直睡……我想發呆，甚麼都不做。我想當個幸福的無業遊民。

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