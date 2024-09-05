颱風摩羯｜8號風球航班可照飛？天文台：視乎2大因素！甚麼是風切變？吹這2個風反而有利起飛

颱風摩羯風力逐步增強，天文台預告將於今日（5 日）下午 6 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，港鐵、巴士等陸路交通也受颱風影響而提供有限度服務，甚至暫駛；若是遇著當日出發去旅行，航班會否因八號風球而延誤或停飛呢？天文台官方解答︰飛機在八號風球未必不能升降！即解構當中原因。

颱風摩羯｜航班於打風能否起飛的因素︰颱風風向

天文台指，飛機起飛主要借助逆風提升浮升力，而香港國際機場的跑道呈東北偏東至西南偏西，所以當風向與跑道角度平衡時，反而有利於飛機起飛。但若吹東南或者西北風的話，風向有機會與跑道垂直，形成「側風」。

側風有機會影響飛機升降時的平衡，令飛機偏離跑道中線；要是飛機其中一邊機翼太接近地面，更增加發生事故的風險！

颱風摩羯｜航班於打風能否起飛的因素︰風切變

香港國際機場位於大嶼山北面，當氣流橫過大嶼山高山時，可能造成「風切變」。高速的氣流會在大嶼山的山峽形成，而高速氣流間又出現了較低速的氣流，因而逆風的風速有可能於短時間內改變。當逆風增強時，飛機的浮升力會增加；而逆風減弱時，飛機又會下沉。另外，機場地勤人員因天氣惡劣，未能如常工作，甚至能見度低，也會令航班延遲或取消。