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12/09/2024

天氣預報 | 天文台：中秋節、中秋假期有驟雨！睇到超級月亮機會幾大？熱帶氣旋貝碧嘉會否影響香港？即睇天文台香港9天天氣預報

#打工仔 #賞月 #打卡 #驟雨 #強烈熱帶風暴 #超級月亮 #季侯風 #Pantry熱話 #低壓槽 #中秋節2024 #天文台 #中秋節 #月餅
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Text: Eunice Chow

　　今年中秋節，若天氣情況許可，有機會睇到又大又圓的超級月亮，還有月亮旁邊肉眼可見的土星。不過，香港附近有強烈熱帶風暴貝碧嘉集結，而且東北季候風影響華南，同時又有一道廣闊低壓槽有機會生成。究竟中秋節天氣會點？一齊睇吓天文台預測的香港九天天氣預報！

 

　　當大家以為中秋節就到，應該漸有秋意，但天氣持續高溫！正午時分，本港多處地區氣溫上升至攝氏32度左右，風勢微弱，真係又熱又曬！

 

　　天氣咁酷熱，令高溫觸發驟雨。天文台指，高空擾動會在周末期間為廣東帶來幾陣驟雨，亦預料一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。同時，一道廣闊低壓槽會為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。

 

 

（圖片來源︰天文台）

 

　　咁中秋節假期天氣會唔會受到影響呢？天文台預測9月17日（中秋正日）及至於9月18日（中秋翌日假期）攝氏溫度約27至32度，大致多雲，似乎睇到超級月亮的機會大打折扣。天文台預料，中秋節及中秋翌日假期有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，顯著降雨概率為中低，相對濕度達70至95%，似乎帶備雨具外出慶中秋節為妙。

 

（圖片來源︰天文台）

（圖片來源︰天文台）

 

　　另外，今日（9月12日）正午十二時，強烈熱帶風暴貝碧嘉集結在沖繩島之東南約1,530公里，預料向西北偏北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋，移向琉球群島，並逐漸增強。

 

　　天文台指，熱帶氣旋貝碧嘉會在未來一兩日橫過西北太平洋，並移向琉球群島及逐漸增強，隨後靠近華東一帶。大家要密切留意天文台公佈，強烈熱帶風暴貝碧嘉最後走勢，以便安排中秋節的活動！

 

（圖片來源︰天文台）

 

　　天文台預測本港地區下午及今晚大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴。下午部分時間有陽光及酷熱，吹微風。今個星期六及日大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有雷暴。

 

 

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