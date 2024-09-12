英國旅遊注意！香港人入境英國需持電子旅行授權ETA！如何申請？有效期幾耐？預留幾耐審批？即睇ETA申請須知+費用詳情

去英國旅遊探親注意！英國政府最近宣布新入境規定，香港居民從2025年1月8日起，無論持有特區護照或英國國民海外護照（BNO），均需事先申請電子旅行授權（ETA）才能入境英國，BNO簽證持有人、獲准在英國生活人士則獲豁免。當局指，這新政策旨在加強入境管制，保障國家安全和移民制度。幾時開始申請？如何申請？

（圖片來源：Envato）

申請ETA的6個FAQ！

1. 申請需要付費嗎？費用多少？如何支付？

需要！申請費用每次10英鎊（約102港元）。可使用信用卡、金融卡、Apple Pay或Google Pay支付。

2. ETA的有效時限幾耐？要每年都申請嗎？

每次申請有效期為兩年，期間可多次到訪。

3. 幾時可開始申請？

旅客可從2024年11月27日起開始申請ETA。

4. 如何申請？

大家可透過英國內政部手機程式進行申請（UK ETA）或直接通過英國入境網站申請。

5. 要預留多少時間審核？

審核時間為3個工作日內。

6. 申請需要甚麼資料？

1）護照 （必須與旅行時攜帶的護照相同）

2）證件照片

3）電郵地址：用於接收申請結果和相關通知。

4）申請者須提供地址、工作、犯罪史及其他國籍證明（如有）。

根據英國政府的公告，此次規定不僅影響香港居民，包括美國、加拿大、南韓及台灣等多個免簽證國家的旅客也需遵循同樣的要求。這意味著若未辦理ETA，將可能面臨拒絕登機的風險。大家應確保在計劃前往英國之前完成ETA申請，以免影響行程！