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13/09/2024

的士司機違例記分制9.22起實施！濫收車費拒載4宗罪記10分！乘客可以點投訴？投訴即被記分？滿幾多分需停牌？

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Text: Louise Yuen

　　的士服務質素經常大眾引起討論，政府早前宣佈將在9 月 22 日起實施《的士司機違例記分條例》，引入的士司機違例記分制，濫收車費、拒載或兜路都需扣分，甚至繳付定額罰款。

 

　　運輸署表示，為了提升的士服務質素和行業形象，政府參考了現行的違例駕駛記分制度，引入違例記分制，旨在阻嚇的士司機的不當行為，打擊業內的害群之馬。記分制目前涵蓋 11 項罪行，並按嚴重性被劃分為 3 個級別，分別給予 10 分、5 分及 3 分。當中刑罰較高的，包括濫收車費、故意拒絕或忽略接受租用、沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地，以及損壞或更改的士計程錶，足足會被記下 10 分。

 

　　記分制下，當的士司機在任何 2 年期間被記的分數累計至指定水平時，便觸發相應的行動或罰則。具體而言，若被記 8 至 14 分，運輸署署長會向該人送達一份的士司機違例記分提示；若被記 10 分或以上，該人亦會收到一份強制修習的士服務改進課程通知，並須在指定限期內自費修習以及完成有關課程。如該人無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款 $5,000 及監禁 1 個月。若被記 15 分或以上，該人可被取消駕駛的士資格，如屬首次被取消駕駛的士資格，停牌期為 3 個月，其後再被停牌則每次為期 6 個月。

 

　　若乘客需投訴的士，則可向警方舉報，或填寫交通諮詢委員會投訴表格。投訴人要是願意出庭作證，交通投訴組便會把個案轉交警方調查，有機會票控的士司機。不過運輸署曾強調，的士司機要經警方調查取證及法庭定罪才被記分，不會單純因乘客投訴被記分。

 

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