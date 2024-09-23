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23/09/2024

天氣預測｜天文台︰今日入秋最低氣溫23.4度！東北季候風帶來涼意！今周會持續清涼定回暖？邊日有驟雨+狂風雷暴？國慶假期天氣點？即睇香港9天天氣預報

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Text: Eunice Chow

　　大家今朝返工見落雨之外，是否感受到少許秋意呢？天文台今早錄得最低氣溫攝氏23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄！果然，中秋節過後感受到少許涼意，天文台預期本周後期有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。至於，大家關心的國慶假期天氣會否轉晴？即睇香港9天天氣預報！

 

　　天文台指東北季候風正為華南帶來稍涼的天氣，天文台今早錄得最低氣溫23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。偏涼快的天氣伴隨驟雨，從昨晚午夜至今日正午，天文台錄得3.5毫米雨量，大家外出記得帶備雨具。

 

　　天文台指一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。今日下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢有時較大及有幾陣雷暴。現時吹和緩至清勁東北風，稍後轉吹偏東風。

 

（圖片來源︰天文台）

 

　　9月23日香港分區氣溫預報，天水圍、打鼓嶺、上水、大埔、石崗最低溫氣預測最低22度，最高27度；而尖沙咀及黃竹坑最低23度，最高29度。大家要留意一早一晚的溫差，小心身體以免生病。

 

（圖片來源︰天文台）

 

　　天文台指，現時位於南海北部的低壓槽，會在明日靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴，而低壓槽上在海南島附近的低壓區有較大機會移向華南西部沿岸。同時，現時影響華南的東北季候風會逐漸緩和。明日仍然有驟雨。隨後兩三日驟雨逐漸減少，部分時間有陽光及炎熱。

 

（圖片來源︰天文台）

（圖片來源︰天文台）

 

下一頁:10.1國慶假期天氣預報

 

 

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