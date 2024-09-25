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25/09/2024

居屋2024 | 10.3起開放申請！5個全新居屋項目：啟德／油塘／觀塘／東涌／屯門約7,000個單位近7折放售！即睇價錢＋呎數

#打工仔
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　　申請居屋人士注意！「居屋2024」將由10月3日上午8時正開始接受申請！今期5個居屋項目一共推售逾7,000個單位，位置分別位處於啟德、油塘、觀塘、東涌及屯門，售價介乎$143萬元至$467萬元之間，平均售價約$270萬元。單位實用面積介乎約17.3平方米至約47.4平方米（約186平方呎至約510平方呎）之間，以下詳見各個居屋及申請詳情！

 

　　5個居屋項目單位包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑、油塘高曦苑，一共推售7,132個單位。預計攪珠日期為2024年第4季，確實日期有待公布。

 

（圖片來源：美聯物業）

 

　　大家可從網站下載申請表、各類申請須知及各居屋發展項目和「租置計劃」屋邨回收單位的售樓資料簡介或售樓簡介單張，另外今次的申請亦包括新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）的回收單位。

 

居屋2024 | 單位以7折出售！折扣率最低

 

　　根據房委會公開資料，「居屋2024」將按市價7折出售，折扣率相對2023年的62折以及2022年的51折為低，為新定價機制推出以來折扣率最低的一期。房委會指出，今期目標申請者的入息增加，因此按現行機制計算後，得出的折扣率會相應減少。

 

下一頁：5個居屋項目伙數＋價錢＋呎數

 

 

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