北上帶生肉入境個案激增！含生肉餃子、肉丸及雲吞亦禁入境 海關將加強執法

隨著港人北上消費熱潮，不少人更會在內地買餸回港，並將受規管食物，如生肉非法攜帶入境。根據海關與食環署食安中心的最新數據，截至今年8月共發現1,324宗此類個案，較去年同期增長近一倍，並已超越去年全年的1,019宗個案。

（圖片來源：中科深信）

海關陸路邊境口岸科副總指揮官李麗儀指出，入境人士非法攜帶受規管食物的1,324宗個案中，77%個案屬香港市民。非法攜帶的食物中，62%涉及生肉，28%為生蛋，10%為家禽。許多市民因通關便利及價格差距，選擇在深圳的街市購入食材，再以膠袋包裹後，利用行李箱或手拉車盛載過關。

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李麗儀提到，部分市民誤以為將生肉「汆水」後就可以過關，但事實上，汆水肉仍可能滲出血水，海關人員能以肉眼識別，即使以錫紙包裝的生肉也可透過儀器識別。此外，許多人以膠袋、手拉車等方式攜帶食物，缺乏適當的保溫措施，此做法在炎熱天氣下極具衛生風險。

十一黃金周再加強執法與宣傳

（圖片來源：Gillian Chin北上突發關注組HK↑CN）

海關表示，將在即將到來的十一黃金周加強執法，與食環署共同監控入境人士。根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，市民攜帶生肉、家禽及生蛋入境必須附有相關衛生證明，違規者可面臨最高5萬元罰款及6個月監禁的處罰。海關呼籲市民遵守相關規例，勿以身試法，保障食品安全。

食安中心也強調，任何形式的生肉皆不可入境，亦包括含生肉的肉丸、餃子或雲吞。並將展開更廣泛的教育宣傳活動，包括與區議會和內地海關合作，派發宣傳單張，提高市民的法律意識。