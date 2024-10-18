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18/10/2024

2025年公眾假期｜打工仔請假攻略！教你復活節、聖誕節自製長假！邊個月請1日放5日？計劃旅行前必睇！

#打工仔 #Pantry熱話 #公眾假期 #請假攻略 #政府 #職場 #旅行 #2025年請假攻略 #2025年
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Text: Eunice Chow

　　又到年尾，打工仔清假之時，更要開始諗出年點請假好，如何自製長假！根據政府公布的2025年香港公眾假期，2025年最多假期的月份為1月及4月，各有4日公眾假期，其次是5月及10月，各有3日公眾假期。綜觀2025公眾假期，今年都有不少機會自製長假，包括農曆新年請2日放9日、復活節請4日放10日、勞動節加佛誕請1日放5日，國慶日及中秋節請5日自製11日長假期，好著數！即睇2025年請假攻略！

 

2025公眾假期｜打工仔請假攻略

 

（圖片來源︰GOVHK 香港政府一站通）

 

元旦：請2日放5日

 

　　2025年1月1日（星期三）為元旦翌日，打工仔請2日假（1月2日至3日、星期四至星期五），連接星期六、日，即享自製5日長假。

 

農曆新年：請2日放9日

 

　　今年農曆新年來得比較早，2025年1月29日至31日（星期三至星期五）為農曆年初一至年初三，打工仔只要在1月27日及28日請2日假期，連1月25日及26日、2月1日及2日的星期六及日，即可享9日長假，超筍！

 

清明節︰請1日放4日

 

　　今年清明節於4月4日（星期五），不用請假已可以來個3日2夜的快閃之旅，或者清明節前（4月3日）或4月7日（星期一）請假，自製4天假期。

 

復活節：請4日放10日

 

　　復活節一向都是打工仔最期待的假期之一，今年復活節假期都幾吸引大家自製長假！2025年4月18日及19日（星期五、六）為耶穌受難節及耶穌受難節翌日，而4月21日（星期一）則為復活節星期一，打工仔原已享受4日連假。若打工仔在4月14日、15日、16日及17日請4日假期，更可連續獲得10天長假期！

 

勞動節、佛誕：請1日放5日

 

　　5月1日（星期四）為勞動節，5月5日（星期一）為佛誕，只要請5月2日日（星期五），連接星期六及日及5月5日佛誕，即可自製5日假期，真係好著數！

 

下一頁：2025年下半年請假攻略

 

 

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