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22/10/2024

天氣預報︱本周六有機會三號風球？天文台︰增強熱帶風暴命名潭美 邊日發出一號戒備信號？一個原因令風勢增強！即睇香港9日天氣預報

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Text: Eunice Chow

　　今日天氣超級好，天氣而且乾燥，更有酷熱天氣警告。但天有不測之風雲，天文台凌晨已將位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓，增強為熱帶風暴，並命名為「潭美」，「潭美」更逐漸增強。最新消息，天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號！即睇香港9日天氣預報。

 

10月24日或25日發一號戒備信號

 

　　天文台指正午十二時，熱帶風暴潭美集結在馬尼拉以東約660公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向呂宋一帶。天文台根據現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋潭美會逐漸增強，並在星期四稍後（10月24日）至星期五初時（10月25日）進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。

 

（圖片來源︰天文台）

 

有機會三號強風球？

 

　　天文台預料潭美會向西移動，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五稍後及週末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。市民請留意天文台的最新天氣預測。

 

（圖片來源︰天文台）

 

　　根據天文台路徑圖預測，熱帶氣旋潭美會在明日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部，有較大機會向西移動，移向海南島一帶。10 月23日至25日（星期三至五）預計轉為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速約110 km／h。

 

　　天文台估計10 月26日早上8時，強烈熱帶風暴有機會升級至颱風，中心附近最高持續風速約130 km／h，於香港以南約400公里掠過。

 

（圖片來源︰天文台）

內地中央氣象台在10月22日早上8時更新熱帶氣旋潭美預測移動路徑圖。（圖片來源︰中央氣象台）

台灣中央氣象署在10月22日早上8時更新熱帶氣旋潭美預測移動路徑圖。（圖片來源︰台灣中央氣象署）

 

下一頁：本周最低氣溫降至22度

 

 

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