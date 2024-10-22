六合彩︱慶祝賽馬會140 周年兩輪金多寶共1.4億！今晚攪珠一注中頭獎7千萬彩金！即睇近10期熱門號碼＋中頭獎最多投注站！

今個月似乎特別多六合彩金多寶的機會，繼兩輪國慶金多寶後，為慶祝香港賽馬會140 周年，10月22日將舉行第一輪140週年金多寶，設兩輪140週年金多寶，估計每輪頭獎獎金達7千萬元！如未有心水投注號碼，先看看最熱門和最冷門攪珠號碼參考！

第一輪140週年金多寶截止售票時間：10月22日9:15pm

攪珠日期及時間：10月22日9:30pm

一陣放工唔記得買或趕唔切買六合彩的朋友都唔緊要，因為第二輪140週年金多寶將於10月28日舉行，幸運之神可能將降落你身！先即睇過去十期攪珠結果

過去十期攪珠結果

（圖片來源︰香港賽馬會）

過去攪珠結果（最近10期）

24／113｜ 2024月10月17日｜11、17、22、26、33、46 + 35

24／112｜ 2024月10月15日｜19、36、37、43、44、49 + 8

24／111｜ 2024月10月12日｜4、8、9、19、20、48 + 21

24／110｜ 2024月10月10日｜10、33、35、40、44、48 + 6

24／109｜ 2024月10月08日｜10、16、24、32、37、10 + 19（國慶金多寶第二輪）

24／108｜ 2024月10月02日｜8、15、21、32、43、47 + 41（國慶金多寶第一輪）

24／107｜ 2024月9月26日｜2、4、29、35、38、39 + 14

24／106｜ 2024月9月24日｜9、17、28、31、40、49 +25

24／105｜ 2024月9月19日｜2、3、14、25、27、36 + 45

24／104｜ 2024月9月19日｜5、18、21、24、44、47 + 20

翻查記錄，第104期至113期近10期六合彩8、19、21、35、40、44、49經常被攪出合共3次，唔知以上個號碼會否再次跑出。而最近10期沒有攪出號碼包括1、7、12、13、23、30、34、39、42。

最近10期攪出最多號碼

共3次︰8、19、21、35、40、44、49

共2次︰2、4、9、10、14、20、24、25、32、33、37、42、47、48

最近10期攪出疊字號碼

共3次︰44

共2次︰33

共1次︰11、22

最近10期攪出相連號碼

共2次︰20、21

共1次︰2、3

最近10期沒有攪出號碼

1、7、12、13、23、30、34、39、42

眾所周知，中環士丹利街投注站很旺，是10大最旺投注站的首位，歷年來共有47次中頭獎記錄；而第二、三位分別是屯門市廣場和荃灣青山道。值得留意，近3年每年都有一次在大埔廣場投注站售出頭獎彩票，大家都可去這些投注站碰碰運氣。

10大幸運投注站排名（圖片來源：香港賽馬會）