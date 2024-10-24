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24/10/2024

蛇年12生肖運程︱麥玲玲師傅︰屬豬沖太歲變化最多 裝修屋企更平安？ 屬鼠賺錢能力強、有貴人扶持！屬牛只有一個吉星點部署？有凶星點算好？

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Text: Eunice Chow

　　2025年蛇年是農曆乙巳年，大家都好關心自己生肖於蛇年的運程，麥玲玲師傅將為我們講解十二生肖，今次輪到講豬、鼠及牛三大生肖！原來，屬豬的朋友感情運易有關係變化，不打算結婚易有分手危機。屬鼠的朋友於蛇年運程不錯，有財星及貴人星，記得投資仍然要步步為營。屬牛於蛇年雖只有一個吉星，但如從事藝術或與創作行業發展是不錯。即睇屬豬、鼠、牛2025生肖運程！

 

資料來源：麥玲玲師傅

 

屬豬︱沖太歲變化最多 投資宜穩健 說話要謹慎

 

　　屬豬的朋友來到蛇年是沖太歲，在十二生肖之中你是變化最多，無論感情運、事業運都可能會有一些衝擊，財運起落更加大，所以在年份中我們要部署得小心，它不一定差，問題是主動的應驗，如果我們這一年多些走動，因為有驛馬星，宜動不宜靜更加好。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　但感情運就需要一些關係的變化，譬如打算結婚的朋友就沒有影響，但如果你說我已經拍拖很多年，但還未打算結婚，這些關口年就容易有分手的情況。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　我們另外還有國印星，國印是掌管權力的星，有這個星其實事業運仍然是不錯的，但至於凶星方面，我們有大耗，大耗是一個大的破財星，投資方面一定要穩健一點。而難干星是代表困難重重，做事是經歷一些波折，歲破是代表著得罪一些重要的人，所以我們說話一定要小心點，所謂言者無心，聽者有意。

 

　　最後披頭星是家宅運的星，裝修一下屋企自然更平安，建議這個年份入面佩戴兔形加羊形飾物，自然健健康康、開開心心。

 

下一頁︰屬鼠2025蛇年運程

 

 

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